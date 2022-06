Fiorella Mannoia e Caparezza alla RCF Arena: «Non vogliamo spegnere i riflettori»

Fiorella Mannoia e Caparezza hanno condiviso il palco della RCF Arena per l’evento ‘Una. Nessuna. Centomila. Il concerto’: ecco le loro dichiarazioni.

Tra le protagoniste del grande evento live Una. Nessuna. Centomila. Il concerto, Fiorella Mannoia coinvolto sul palco Caparezza. Insieme hanno presentato una versione inedita di Generale e hanno letteralmente fatto saltare la RCF Arena con la hit Vieni a ballare in Puglia (qui la scaletta completa). A poche ore dall’esibizione, i due artisti hanno raccontato la loro amicizia e l’impegno speso per un tema delicato come la violenza di genere.

“Abbiamo pensato a questo mega evento per raccogliere fondi per i centri anti violenza ma anche come forma di prevenzione”, spiega Fiorella Mannoia. “Negli ultimi tempi ci siamo distratti per eventi ancora più gravi ma questo problema non è risolto. Basti dire che da inizio anno sono già state uccise venti donne e nell’anno precedente centodiciotto: sono numeri importanti e noi continueremo a concentraci su questo problema, non sarà l’ultimo evento con queste finalità”.

“Questo è l’ennesimo concerto contro la violenza sulle donne e non sarà l’ultimo”, promette ancora Mannoia. “Abbiamo intenzione di continuare, magari non a Campovolo magari a Verona ma non vogliamo spegnere i riflettori su questo problema”.

Non solo donne sul palco

“Coinvolgere gli uomini è stata la prima cosa che mi è venuta in mente perché è fondamentale per un percorso da fare insieme”, racconta Fiorella Mannoia. “E devo dire che tutti si sono prestati, è stata una decisione ponderata perché prendano coscienza loro per primi. Noi denunciamo il problema ma vogliamo sentirlo dire anche dagli uomini, è importante che ci siano anche loro. Io, poi, ho voluto fortemente coinvolgere Michele perché lo stimo. Ci ho provato e ha accettato”.

“Le canzono servono per chi sa ascoltarle e sa prendere i messaggi che vogliono raccontare”, dichiara Mannoia.

“Fiorella ha il merito di mettermi a mio agio ed è una cosa molto difficile”, aggiunge Caparezza. “Sono onorato di essere qui per un evento di musica e impegno sociale. Insieme facciamo un versione di Generale, con una mia incursione che prevede delle barre che rendono rappata una parte del testo originale”.

