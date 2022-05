Shawn Mendes, cover di Springsteen per la nuova campagna di Tommy Hilfiger

Volto della nuova campagna di Tommy Hilfiger, Shawn Mendes regala la cover di ‘Dancing in the Dark’ di Bruce Springsteen.

Il brand di abbigliamento Tommy Hilfiger ha scelto Shawn Mendes come volto della nuova campagna Classics Reborn. E per l’occasione ha lanciato sulle piattaforme digitali il video che annuncia ufficialmente la collaborazione. Questa prevede, nei mesi a venire, look personalizzati per Wonder: The World Tour di Mendes e una donazione pari a un milione di dollari per compensare l’impatto ambientale dello stesso tour della popstar.

Non solo, per la primavera 2023 è prevista anche una capsule collection con Shawn che mette al centro design circolare e riciclo dei materiali. Ma veniamo al video di lancio, che vede alla regia Craig McDean e Theo Stanley i quali hanno girato a Austin. Le scene – in parte all’aperto e in parte all’interno di un magazzino – sono un omaggio al rapporto storico tra il brand e la musica e non a caso la giovane star ha scelto di reintepretare un brano iconico.

Le immagini, infatti, mostrano Shawn Mendes mentre suona la chitarra e intona l’inno dance-rock Dancing in the Dark di Bruce Springsteen. Tributo esplicito al video originale anche grazie a un dettaglio che non passa inosservato. In un frame, dalla tasca posteriore dei jeans spunta la bandana americana tricolore. Esattamente come la portava Springsteen negli scatti degli Anni Ottanta.

La cover di Mendes, registrata in esclusiva per la campagna, fa da colonna sonora allo spot Classics Reborn in cui la star indossa i classici colori TH rosso, bianco e blu, ispirati all’eredità americana del marchio.

Foto da Ufficio Stampa