Il Volo ospite sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022

Dopo aver rappresentato l’Italia nel 2015, i ragazzi de Il Volo tornano sul palco dell’ESC con ‘Grande Amore’. Ecco quando.

Dopo l’annuncio di Diodato e di Dardust, Rai ufficializza la presenza de Il Volo a Torino per la 66° edizione dell’Eurovision Song Contest. Gianluca, Piero e Ignazio saranno, infatti, sul palco della manifestazione in occasione della seconda semifinale, giovedì 12 maggio. Il trio, che ha rappresentato il nostro Paese nel 2015, porterà on stage proprio il brano Grande Amore con il quale si era classificato terzo, aggiudicandosi il primo posto al televoto.

Sette anni fa, l’esibizione de Il Volo risultò, fra l’altro, la più vista della serata, a conferma dell’affetto che il pubblico ha sempre dimostrato verso i tre artisti. La promessa, ora, è dunque quella di una grande performance live che emozionerà di nuovo la platea dell’Eurovision Song Contest. La notizia della presenza de Il Volo è arrivata a poche ore dalla messa in vendita della seconda tranche di biglietti, dopo il sold out registrato.

ESC2022, in onda su Rai 1 il 10 e il 12 maggio (con le due semifinali) e il 14 maggio, con la gran finale, sarà ospitato dal Pala Olimpico di Torino. Lo show, condotto da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, vedrà partecipare quaranta Paesi e l’Italia sarà in gara con la coppia Mahmood & Blanco e il brano Brividi, che ha trionfato alla 72ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Il commento su Rai1 è affidato, invece, a Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, con la partecipazione di Carolina Di Domenico. Ma la diretta dell’Eurovision Song Contest 2022 è disponibile anche su Rai Radio 2 e RaiPlay.

Eurovision Song Contest 2022: la seconda tranche di biglietti

Dalle ore 10 di giovedì 28 aprile, una seconda tranche di biglietti è disponibile in prevendita su Ticketone: dopo la registrazione, è possibile procedere con l’acquisto di un massimo di quattro titoli per ciascun spettacolo. I tagliandi sono nominativi (concesso un solo successivo cambio di nome) e il prezzo varia in base alla serata, al posto e alla visibilità del palco. Tra le tipologie, è ancora disponibile un numero limitato di biglietti per:

i “ Live Show ”, in diretta TV dalle ore 21, in programma martedì 10 maggio (prima semifinale); giovedì 12 maggio (seconda semifinale) e sabato 14 maggio (gran finale);

”, in diretta TV dalle ore 21, in programma martedì 10 maggio (prima semifinale); giovedì 12 maggio (seconda semifinale) e sabato 14 maggio (gran finale); i “ Jury Show ” (Spettacolo della Giuria), programmati per lunedì 9, mercoledì 11 e venerdì 13 maggio – una prova generale completa, che si terrà la sera prima di ogni “Live show”, in cui le giurie voteranno gli artisti;

” (Spettacolo della Giuria), programmati per lunedì 9, mercoledì 11 e venerdì 13 maggio – una prova generale completa, che si terrà la sera prima di ogni “Live show”, in cui le giurie voteranno gli artisti; i “Family Show” – le ultime prove generali che si svolgeranno nelle giornate di martedì 10, giovedì 12 e sabato 14 maggio, per permettere così alle famiglie con bambini di assistere ad uno spettacolo completo dell’Eurovision.

Per un limitato numero di posti, l’ingresso allo show sarà gratuito per le persone con disabilità motoria, e con uso di carrozzina, e per l’accompagnatore maggiorenne. Basterà inviare una richiesta a biglietteriaesc2022@rai.it. Ulteriori informazioni al numero 02.82900700 (dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 19) e presso l’info point del Pala Olimpico (aperto tutti i giorni, tranne la domenica, dalle ore 10 alle ore 18).

Foto da Ufficio Stampa Parole & Dintorni