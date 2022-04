‘Celebrity Hunted’, annunciata la terza stagione: nel cast anche Irama e Rkomi

Prime Video ufficializza la terza stagione di ‘Celebrity Hunted – Caccia all’uomo’, disponibile sulla piattaforma streaming nel 2022.

Il reality thriller Original italiano Celebrity Hunted – Caccia all’uomo è pronto per la sua terza stagione. La notizia ufficiale arriva da Prime Video che ha annunciato anche il cast di vip che dovranno fuggire da un team di ‘cacciatori’. La serie, dopo il successo delle prime due stagioni, sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2022 e promette fin da ora suspense, adrenalina e un pizzico di comicità.

La formula resta, ovviamente, la medesima: volti noti attraverseranno l’Italia nel tentativo di difendere la propria libertà per due settimane. Limitate le risorse economiche a disposizione del gruppo mentre analisti e investigatori sono sulle tracce dei fuggitivi giorno e notte. “Siamo convinti che anche quest’anno Celebrity Hunted regalerà momenti avvincenti, divertenti e pieni di adrenalina grazie ad un nuovo ed ambizioso cast in grado di appassionare e coinvolgere il nostro pubblico, offrendo un’esperienza di intrattenimento davvero unica”, commenta Nicole Morganti, Head of Italian Originals di Amazon Studios.

Ma chi vedremo in fuga? Ecco il cast ufficiale:

l’attore Luca Argentero in coppia con la moglie, l’attrice Cristina Marino

in coppia con la moglie, l’attrice gli attori Salvatore Esposito e Marco D’Amore

e la comica, conduttrice televisiva e attrice Katia Follesa

Ciro Priello e Fabio Balsamo del gruppo comico The Jackal

e del gruppo comico The Jackal il rapper Rkomi e il cantante Irama

“Celebrity Hunted è stato il primo show unscripted italiano di Amazon Prime Video ed essere arrivato alla terza stagione, con un format così rivoluzionario e con un linguaggio del tutto innovativo, è motivo di grande soddisfazione per tutti noi”, afferma Leonardo Pasquinelli, CEO di Endemol Shine Italy. “Grazie al lavoro in totale sinergia con Prime Video, con questo show abbiamo inaugurato una dimensione completamente nuova del genere reality, offrendo al pubblico un prodotto di qualità altissima a ogni livello”.

Dove vedere ‘Celebrity Hunted – Caccia all’uomo’

I clienti Prime potranno vedere Celebrity Hunted S3 tramite l’app Prime Video disponibile per Smart TV, dispositivi mobili, Fire TV, Fire TV stick, Fire tablet, Apple TV, console di gioco, Chromecast e Vodafone TV. Grazie all’app i clienti potranno scaricare gli episodi sui loro dispositivi mobili per la visione offline senza costi aggiuntivi all’abbonamento Prime dal costo di €36/anno. I nuovi clienti possono registrarsi ad Amazon Prime e ottenere un periodo di prova gratuito su amazon.it/prime.

Il format Banijay Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, è prodotto da Endemol Shine Italy ed è basato su una serie originale creata da Shine TV, società di produzione britannica.

Foto da Ufficio Stampa Prime Video