Da Afrojack a Ernia, da Purple Disco Machine a Mara Sattei: il Nameless Festival annuncia la lineup 2022

Una lineup eterogenea e per tutti i gusti musicali: dal 2 al 5 giugno 2022 va in scena l’ottava edizione del ‘Nameless Festival’.

A due anni dall’ultima edizione , dopo lo stop forzato a causa della pandemia, torna l’appuntamento con il Nameless Festival. L’ottava edizione dell’evento dance e hip hop è in programma dal 2 al 5 giugno a La Pancia, tra i comuni di Annone Brianza, Molteno e Bosisio Parini (LC). Nuova la location che sarà allestita per un totale di 200mila metri quadrati di superficie che attendono il pubblico pronto a scatenarsi.

Quattro giorni di pura musica con cui cercare di lasciarsi alle spalle, almeno per il tempo di uno show, due anni senza live. Nameless Festival – nominato da Statista tra i leader della crescita 2021 – non ha mai smesso di fare la propria parte per cercare di contrastare l’enorme crisi economica e sociale che ha travolto il settore dell’intrattenimento.

La lineup (in aggiornamento) promette fin da ora alcuni dei nomi più importanti della scena a livello nazionale e non solo nel segno dell’eterogeneità. Il calendario, infatti, si propone di abbracciare trasversalmente più generi musicali, dall’elettronica all’hip hop, dalla trap alla latin music. E veniamo, allora, al lungo elenco di artisti attesi sul palco nei quattro giorni della rassegna live.

Foto © Geoffrey Hubbel da Ufficio Stampa

Nameless Festival, la lineup ufficiale

Le luci si accendono giovedì 02 giugno 2022 con Tiësto, Ernia, Joel Correy, Luchè, Noyz Narcos, Ralf, ANNA, Alex Neri, Habstrakt, J Lord, MARTEN HØRGER, Moksi, Night Skinny, Rhove, Will Sparks, EDMMARO, Fuera, Giancarlino, Gmnr, Luca Vera, Rasty Kilo, Reebs, Rico Mendossa, Rocket Pengwin e Rudeejay.

Nella seconda giornata di Festival (venerdì 03 giugno) sono attesi, invece, Afrojack, Lil Pump, Dom Dolla, Geolier, James Hype, Morten, Paky, Purple Disco Machine, Tony Effe, Barry Can’t Swim, Hannah Wants, Lele Blade, Leon Faun, Mind Enterprises, Raffa FI, Robert Owens, Samurai Jay, TY1, Armonica, Astrality, Big Mama, Digital Astro, ELYX, Havoc & Lawn, Knowpmw e Nexstar.

E si continua, sabato 04 giugno, con Bbno$, Central Cee (al suo primo live in assoluto nel nostro Paese), Illenium, ACRAZE, Bresh, Imanbek, Kayzo, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Ben Kim, Emily Nash, Il Pagante, Merk & Kremont, MoBlack, Nello Taver, Roberto Surace, Digital Astro, Diss Gacha, Jamis, LRNZ, MAGNVM!, Mattei & Omich, Mazay, Nerissima, Serpe, Nessuno, PRZI, Shorty, Tonyboy e TWOLATE.

Infine, la conclusione è affidata alle performance di Dj Snake, Guè, Ana Mena, Benny Benassi, Topic, Villabanks, Apashe, Bassel Darwish, Boro Boro, D.O.D, Etapp Kyle b2b Daria, Kolosova, Mambolosco, Rosa Chemical, Shouse, Slings, Thelonious B., Tita Lau, Undercatt, Vettosi, Axell, Black Fancy, Epoque, Hawk e Pretty Pink.

I biglietti per l’edizione 2022 sono disponibili sul sito www.namelessmusicfestival.com e su ciaotickets.com

Logo Nameless

Foto da Ufficio Stampa COCO District