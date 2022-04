Rat-Man Saga, Leo Ortolani: «Personaggio inossidabile, inconcepibile, inarrestabile»

Un classico del fumetto italiano torna in un'edizione di pregio cartonata, disponibile in 12 volumi o 3 splendidi cofanetti.

Rat-Man torna in una nuova edizione definitiva, che raccoglie tutta la sua storia in dodici volumi cartonati – già acquistabili in libreria, fumetteria e su Panini.it – e in tre splendidi cofanetti, disponibili a partire da giovedì 7 aprile. Un acquisto imperdibile per tutti gli amanti dell’indimenticabile personaggio creato da Leo Ortolani, che recentemente ha festeggiato 25 anni di pubblicazioni nella scuderia di Panini Comics con un grande evento a Modena.

«Perché Rat-Man è tra i più amati? – dice Leo Ortolani – Forse perché è uno di noi. Ed è anche un po’ un imbecille e, siccome dentro di noi c’è sempre una radice di imbecillità molto profonda, la gente pensa che se ce l’ha fatta lui, possiamo farcela anche noi. Forse è questo il messaggio che trasmette».

Rat-Man, l’edizione definitiva della saga edita da Panini Comics

Rat-Man esordisce nell’omonima serie a fumetti nel 1989 e diviene in pochi anni uno dei protagonisti più riconosciuti e amati del panorama fumettistico italiano, trasformandosi in una vera e propria icona. A grande richiesta, Panini Comics presenta l’edizione definitiva della saga del super eroe con le orecchie da topo, composta da 12 volumi cartonati da collezione, acquistabili anche in tre coloratissimi cofanetti che contengono ciascuno tre volumi. Ognuno dei tre cofanetti è acquistabile al costo di 80€, mentre i dodici volumi costano singolarmente 18,90 €.

«Non avrei mai immaginato che ci saremmo visti per celebrare i 25 anni di Rat-Man. Essere celebrati è abbastanza imbarazzante, perché arrivo qua e ci sono 800 persone. L’impatto emotivo è troppo forte. Tre aggettivi per definire Rat-Man? Inossidabile, perché qualunque cosa succeda resta sempre uguale. Inconcepibile, perché ti domandi come fa ad andare avanti nonostante tutto. E inarrestabile, perché non si ferma mai».

Ordinando in fumetteria i singoli cofanetti o il primo volume della Rat-Man Saga entro il 14 aprile, i lettori avranno inoltre in omaggio un pezzo da collezione (fino ad esaurimento scorte). Una speciale edizione in formato mini dello storico episodio Legami di Sangue, che vede protagonisti il Ratto e Spider-Man. Una raccolta imperdibile per lo stesso Ortolani, che consiglia – nel caso non conosciate la storia di Rat-Man – di iniziare proprio da questi cofanetti.