Alessandra Amoroso, il brano ‘Tutto Accade’ è l’Official Song della Divisione Calcio Femminile

La titletrack dell’ultimo album diventa brano ufficiale della Divisione Calcio Femminile. “Ringrazio tutta la FIGC”, dichiara la Amoroso.

Il legame di Alessandra Amoroso con il mondo del pallone diventa sempre più stretto. È stata la prima donna nel ruolo di capitano per la Nazionale Italiana Cantanti e nel 2022 sarà per la prima volta sul palco di San Siro. E dopo aver presentato il singolo Sorriso Grande come inno degli Europei 2020 di Sky, ora Tutto Accade diventa la Official Song della Divisione Calcio Femminile.

Il brano è stato presentato live dall’artista sul tappeto verde in occasione della finale della Supercoppa Ferrovie dello Stato Italiane, sabato 8 gennaio. In campo per il trofeo, allo Stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone, si sono sfidate Juventus, Milan, Roma e Sassuolo. «Sono felicissima di essere qui con la mia musica», ha dichiarato Amoroso. «E sono emozionata dì condividere un momento così grande con tutti voi, con la mia band, con tutti i tecnici…Ringrazio tutta la FIGC e Radio Italia per avermi dato questa grande opportunità».

Foto da Ufficio Stampa Parole & Dintorni

«L’idea di aver trovato sostegno e stima per quello che faccio e che il mio brano sarebbe stato scelto per dare forza e perché no, anche un po’ di fortuna, mi ha inorgoglito», ha aggiunto Alessandra. «Scendo in campo con il mio talento per sostenere altri meravigliosi talenti, perché di questo si tratta! »

«Mi auguro possa arrivare presto la possibilità di far capire a tutti che lo sport è universale», ha concluso Sandrina. «Le uniche differenze sono nella passione, nell’amore, nell’impegno e nella determinazione che ci si mette. Tutto accade e non è un caso, in bocca al lupo ragazze!»

Tutto Accade è firmato da Takagi & Ketra, Federica Abbate e Cheope ed è prodotto da Dario Faini. Il brano, che dà il titolo all’ultimo album di Alessandra, è disponibile in digitale (anche in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music), in versione CD e nell’esclusiva versione vinile in ben quattro colori diversi (blu, verde, giallo e rosa). L’’appuntamento, ora, è per il 13 luglio, quando l’artista sarà protagonista del concerto evento TUTTO ACCADE a San Siro. Sarà il200esimo appuntamento live di Alessandra Amoroso per la prima volta nel tempio del calcio milanese.

Alessandra Amoroso: il testo di ‘Tutto Accade’

Per prima cosa non restarci male

Se a volte non ci penso prima di ballare

Ti dico frasi accese sulle scale

Mi chiedi cosa ho detto e ti rispondo quale

La prima cosa tu quando è mattina

Per questo ho sempre voglia di svegliarmi prima

Noi come pelle al sole da bruciare

Che basta una scintilla e dopo tutto accade

Basta una scintilla e dopo tutto accade

Basta una scintilla e dopo

E noi che siamo in giro dalla sera prima

Senza la voglia di lasciarci ancora andare via

E dammi ancora un giorno d’estate e se ci chiedono come state

Tu mi fai stare bene, dai versami da bere

Ed io che mi diverto

Qualsiasi cosa fai rido lo stesso

E io che non ammetto

Se va mi sembra stretto l’universo

Prima mi hai detto, “Piano respira

Che abbiamo tutta la vita

Per fare almeno due volte le cose più belle del mondo”

E noi che siamo in giro dalla sera prima

Senza la voglia di lasciarci ancora andare via

E dammi ancora un giorno d’estate e se ci chiedono come state

Tu mi fai stare bene, dai versami da bere

Basta una scintilla e dopo tutto accade

Basta una scintilla e dopo

Basta una scintilla e dopo tutto accade, tutto accade

E dimmi che proveremo a dare un senso a questa notte

Io e te, se la musica va su dillo più forte

E dimmi che, “Tu vacci piano respira

Che abbiamo tutta la vita

Per fare almeno due volte le cose più belle del mondo”

Basta una scintilla e dopo tutto accade

Basta una scintilla e dopo

Basta una scintilla e dopo tutto accade, tutto accade

Foto da Ufficio Stampa Parole & Dintorni