Billie Eilish è la più giovane artista a vincere ai Golden Globe

L'artista con il brano "No Time to Die" ora punta dritta all'Oscar

Billie Eilish è la cantante più giovane a vincere un Golden Globe. L’artista pluripremiata ha tagliato questo ennesimo traguardo grazie al brano “No Time to Die”. La traccia contenuta nel film di James Bond, co-scritta da Billie e suo fratello, Finneas O’Connell, ha vinto infatti per la migliore canzone originale. Il brano ha battuto una concorrenza spietata come quella di Beyonce, Lin-Manuel Miranda, Jennifer Hudson e Van Morrison per il primo premio ai 79° Golden Globe Awards.

“No Time to Die” è diventata la terza canzone di un film di Bond a vincere il Golden Globe come miglior canzone originale dopo “Skyfall” di Adele e “Writing’s on the Wall” di Sam Smith. Curioso notare, come riporta Timesofindia.com, che entrambe le canzoni sono diventate le prime due canzoni di Bond a vincere gli Oscar.

Dai Golden Globe agli Oscar

Sei degli ultimi 10 vincitori del Golden Globe che hanno vinto in questa categoria, hanno poi vinto l’Oscar. “Skyfall”, “Glory” da “Selma”, “Writing’s on the Wall” da “Spectre”, “City of Stars” da “La La Land”, “Shallow” da “A Star Is Born” e “(I” m Gonna) Love Me Again’ di ‘Rocketman’ hanno portato a casa i Globes prima di assicurarsi il loro posto nella storia degli Oscar. E ora potrebbe accadere la stessa cosa alla canzone di Billie Eilish.

Pubblicata a febbraio 2020, “No Time to Die” ha aiutato Billie Eilish a portare a casa il Grammy Award per la migliore canzone scritta per Visual Media alla 63a edizione dei celebri premi.

Billie Eilish punta all’Oscar

Ora Billie Eilish è ora la più giovane destinataria del trofeo non solo nella categoria musica, ma anche tra i più giovani nell’elenco dei vincitori generali. L’attore Ricky Schroder detiene il record di più giovane vincitore del Golden Globe. Ha infatti portato a casa il trofeo a soli 9 anni.

Il prossimo step nella carriera di Billie potrebbe essere la vittoria agli Oscar. Se dovesse vincere, diventerebbe la cantante più giovane a vincere la statuetta.

Foto: Kikapress