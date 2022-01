The Weeknd, cosa c’è da sapere sul nuovo album ‘Dawn FM’

A meno di due anni dal fortunatissimo "After Hours", The Weeknd pubblica il nuovo album. Dagli ospiti ai formati, ecco cosa c'è da sapere

Il nuovo anno inizia col piede giusto grazie a The Weeknd. L’artista, a poco meno di due anni da “After Hours”, pubblica venerdì 7 gennaio “Dawn FM”, il nuovo album su etichetta XO/Republic Records. Ogni uscita discografica di The Weeknd è un evento, e anche questa volta la regola è stata rispettata. Ecco che cosa c’è da sapere sul suo nuovo lavoro.

L’annuncio a sorpresa

L’annuncio di “Dawn FM” è arrivato a sorpresa pochi giorni fa, anche se da tempo The Weeknd aveva esplicitamente fatto sapere che un nuovo capitolo musicale sarebbe presto arrivato. Gia questa estate ci aveva deliziati con il singolo Take My Breath, disco d’oro in Italia. Ad anticipare il lancio è stato un trailer avvincente, insieme al quale è arrivata la pubblicazione della cover e della tracklist.

Il lancio su Twitch

Come parte del lancio, The Weeknd è apparso in “103.5 Dawn FM”, un’esperienza in live streaming trasmessa nelle prime ore di questa mattina esclusivamente sul canale Twitch di Amazon Music. Il merchandising esclusivo per l’evento, tra cui una felpa con cappuccio in edizione limitata, una t-shirt e una felpa che commemora lo streaming live, è ora disponibile su amazon.com/theweeknd e nell’app Amazon Music. I fan potranno ancora acquistare il merchandising ancora per le prossime 48 ore.

Gli ospiti del nuovo album di The Weeknd

L’artista descrive “Dawn FM” come un'”esperienza sonora”, che qui mette in mostra un cast unico di featuring di artisti della scena internazionale, come Tyler the Creator, Lil Wayne, Quincy Jones, Oneohtrix Point Never e persino Jim Carrey.

“Dawn FM”, tutti i formati

Per la gioia dei collezionisti il disco è disponibile in versione cd, vinile e cassetta con ben 3 cover diverse. Basta andare sullo store ufficiale del cantante e dare un’occhiata a tutti i formati realizzati per l’occasione.

Numeri da record per The Weeknd

The Weeknd, grazie agli oltre 70 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, nel 2021 ha avuto il riconoscimento di “Most Streamed R&B Artist”. Con la pubblicazione del precedente album “After Hours”, è diventato il primo artista a guidare contemporaneamente la Billboard 200, la Billboard Hot 100, la Billboard Artist 100, la Hot 100 Songwriters e la Hot 100 Producers.

Foto di Brian Ziff da Ufficio Stampa Words for You