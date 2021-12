Sono i Coldplay i più ascoltati in radio nel 2021: le classifiche complete

EarOne ha rilasciato i dati parziali sui passaggi radiofonici dell’anno: in vetta i Coldplay, Marco Mengoni primo artista italiano.

EarOne ha comunicato i dati relativi ai passaggi radiofonici del 2021 stilando la classifica parziale delle canzoni più ascoltate. Le rilevazioni riguardano, infatti, il periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio e il 19 dicembre 2021. Oltre centottanta le emittenti monitorate come campione rappresentativo dell’audience radio (e tv, con i dati forniti da Tavolo Editori Radio e Auditel). Veniamo, quindi, alle classifiche 2021.

Negli ultimi dodici mesi le radio hanno incoronato i Coldplay: la loro Higher Power è stato, infatti, il brano più trasmesso. Al secondo posto della Top Ten Generale c’è Fireworks di Purple Disco Machine feat. Moss Lena & The Knocks. Completa il podio Never Going Home di Kungs, in terza posizione.

A seguire troviamo Ma stasera di Marco Mengoni, primo degli italiani che chiude il 2021 al quarto posto e Musica Leggerissima di Colapesce & Dimartino (quinti). Nella seconda metà della Top Ten ecco Save Your Tears di The Weeknd (sesto), Bad Habits di Ed Sheeran (settimo posto), Right Now di Sophie and The Giants (ottava). Chiudono la rosa dei dieci brani più trasmessi Mille di Fedez & Achille Lauro feat. Orietta Berti (nono posto) e We Could Be Dancing di Bob Sinclar feat. Molly Hammar (al decimo posto).

TOP 10 AIRPLAY RADIO – GENERALE

Higher Power (Coldplay) Fireworks (Purple Disco Machine feat. Moss Kena & The Knocks) Never Going Home (Kungs) Ma stasera (Marco Mengoni) Musica Leggerissima (Colapesce & Dimartino) Save Your Tears (The Weeknd) Bad Habits (Ed Sheeran) Right Now (Sophie And The Giants) Mille (Fedez & Achille Lauro feat. Orietta Berti) We Could Be Dancing (Bob Sinclar feat. Molly Hammar)

Passando alla classifica italiana, il brano più ascoltato del 2021 è Ma stasera di Marco Mengoni che precede Musica Leggerissima e Mille. Tra le prime dieci posizioni, quindi, c’è Una canzone d’amore buttata via di Vasco Rossi (quarto posto) e Cinema di Samuel & Francesca Michelin (quinto posto). La canzone nostra di Mace, Blanco & Salmo si piazza, invece, in sesta posizione seguita da Venere e Marte di Takagi & Ketra, Marco Mengoni e Frah Quintale (settimo posto) e Mi fai impazzire di Blanco & Sfera Abbasta (ottavo posto). Chiudono Marea di Madame (nona) e Makumba di Noemi feat. Carl Brave (decimo posto).

TOP 10 AIRPLAY RADIO – ITALIANI

Ma stasera (Marco Mengoni) Musica Leggerissima (Colapesce & Dimartino) Mille (Fedez & Achille Lauro feat. Orietta Berti) Una canzone d’amore buttata via (Vasco Rossi) Cinema (Samuel & Francesca Michielin) La canzone nostra (Mace, Blanco & Salmo) Venere e Marte (Takagi & Ketra, Marco Mengoni & Frah Quintale) Mi fai impazzire (Blanco & Sfera Ebbasta) Marea (Madame) Makumba (Noemi feat. Carl Brave)

Spostandoci, quindi, alla televisione, sul piccolo schermo si impone Vasco Rossi con Una canzone d’amore buttata via. Secondo e terzo posto, invece, per Ma stasera e Musica Leggerissima.

TOP 10 AIRPLAY – TV

Una canzone d’amore buttata via (Vasco Rossi) Ma stasera (Marco Mengoni) Musica Leggerissima (Colapesce & Dimartino) Zitti e buoni (Måneskin) Mille (Fedez & Achille Lauro feat. Orietta Berti) Cinema (Samuel & Francesca Michielin) La Scelta (Caparezza) Never Going Home (Kungs) La mia felicità (Fabio Rovazzi feat. Eros Ramazzotti) Fireworks (Purple Disco Machine feat. Moss Kena & The Knocks)

Le classifiche degli indipendenti

Tra gli indipendenti svetta We Could Be Dancing di Bob Sinclar. Il brano è al primo posto della Classifica Airplay Radio Indipendenti EarOne 2021 ed è seguito da Marea di Madame e da malibu di Sangiovanni.

TOP 10 AIRPLAY RADIO – INDIPENDENTI

Marea (Madame) malibu (Sangiovanni) Love Tonight (Shouse) Amare (La Rappresentante di Lista) Voce (Madame) How Low Can You Go (LP) Il mio amico (Madame feat. Fabri Fibra) Ora ti canto il mare (Negramaro) Mercy (Dotan)

La Classifica Airplay TV Indipendenti EarOne 2021 è guidata da Marea di Madame. Secondo e terzo posto per La cura del tempo dei Negramaro e We Could Be Dancing di Bob Sinclar feat. Molly Hammar.



TOP 10 AIRPLAY TV – INDIPENDENTI

Marea (Madame) La cura del tempo (Negramaro) We Could Be Dancing (Bob Sinclar feat. Molly Hammar) Amare (La Rappresentante di Lista) Voce (Madame) malibu (Sangiovanni) Ora ti canto il mare (Negramaro) How Low Can You Go (LP) Glicine (Noemi) Fiamme negli occhi (Coma_Cose)

