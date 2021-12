Marlù Webboh Fest, tutti i protagonisti dell’evento a Milano

I creator più amati dalla Generazione Z sul palco del Teatro Nuovo di Milano domenica 5 dicembre: tutte le info sull’evento.

L’atmosfera si scalda in vista delle feste di fine anno e Milano si prepara a ospitare la prima tappa del tour Marlù Webboh Fest. Il sito dedicato alla Generazione Z, infatti, porta sul palco del centralissimo Teatro Nuovo alcuni degli idoli dei giovanissimi. L’appuntamento è per domenica 5 dicembre dalle ore 16 con i creator e gli artisti più popolari, protagonisti di uno show di due ore.

Veniamo a qualche nome musicale: attesa per Riki, che ha da poco pubblicato il nuovo singolo Scusa. Insieme al giovane talento anche altri ex allievi della scuola di ‘Amici di Maria De Filippi’ come Enula, Giulia Molino e Inder. Presenti anche Emanuele Aloia, Will, Patrik Rubino e Cioffi. Ciascun artista porta live i suoi brani di maggiore successo e ritira il Premio Marlù #keepdreaming come ringraziamento per aver regalato sogni ed emozioni in un anno difficile.

Non manca, quindi, una nutrita lista di creator con milioni di followers sulle principali piattaforme social. Hanno risposto all’appello di Webboh Giulia Sara Salemi, Er Gennaro, Giulia Paglianiti, Chaimaa Cherbal, George Ciupilan, Sara Verde, Francesco Amarando, Laura De Fabrizio e Riccardo Aldighieri.

Marlù Webboh Fest: come partecipare all’evento

L’evento, totalmente gratuito, è trasmesso anche in diretta streaming sui profili Instagram di Webboh e Marlù. Alla conduzione Andrea Prada e Alice De Bortoli. E il Marlù Webboh Fest è anche un’occasione per fare del bene: per ogni biglietto ritirato verrà donata una quota a Pepita Onlus, associazione che opera nel sociale, impegnata a sensibilizzare in materia di bullismo, assieme alla storyteller Mapi Danna, ai giovani presenti in teatro e collegati da casa.

Per info sui biglietti contattare fest@webboh.it o lo Store Marlù di Milano in via Torino, 23 (whatsapp 3291903093).

