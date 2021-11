Spotify lancia Lyrics, come leggere e condividere tutti i testi delle canzoni

La piattaforma per lo streaming implementa l’esperienza di ascolta con Lyrics: come accedere e condividere i testi dei brani.

Continuano le novità nell’universo Spotify che, dopo le Paid Subscriptions per i podcast, presenta la nuova funzione Lyrics. L’obiettivo è quello di coinvolgere ancora di più gli utenti fornendo una nuova esperienza di accesso ai testi dei brani. Tra le funzionalità più richieste, Spotify ha testato una nuova modalità di accesso e condivisione che nasce dalla collaborazione con Musixmatch.

Da ora, l’accesso in-app alla libreria dei testi per ogni brano diventa più semplice e coinvolgente. Lyrics è disponibile sui dispositivi iOS e Android, desktop, console di gioco (Playstation 4, Playstation 5, and XBox One, oltreché su Android TV, FireTV, Samsung, Roku, LG, Sky, e Comcast) e TV. Ecco, di seguito, come utilizzare i Testi a seconda del dispositivo in possesso.

Credit Ufficio Stampa Spotify Italia

Tramite APP MOBILE, durante l’ascolto di un brano è sufficiente fare tap sulla barra del titolo in basso. Scorrendo in giù, quindi, il testo del brano compare sullo schermo in tempo reale sincronizzato con la riproduzione. E per condividerlo basta cliccare il pulsante ‘Condividi’ nella parte inferiore della schermata, selezionando la porzione di testo di proprio interesse e la piattaforma di destinazione.

In caso di utilizzo da APP DESKTOP, occorre visualizzare la barra ‘Now Playing’ e cliccare sull’icona del microfono durante la riproduzione. Il testo inizierà a scorrere in tempo reale. Infine, nell’APP TV si apre ‘Now Playing View’ su una canzone e si attiva ‘Testi’ nell’angolo destro per attivare la feature. A quel punto il testo del brano comparirà a schermo.

Foto da Ufficio Stampa Spotify Italia