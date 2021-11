Justin Bieber, prima del tour mondiale un concerto nel metaverso

Justin Bieber approda nel metaverso con l'evento 'Justin Bieber - An Interactive Virtual Experience'. Tutte le info.

Justin Bieber ha da poco annunciato il tour mondiale, ma prima ancora sarà protagonista di un live decisamente innovativo, Justin Bieber – An Interactive Virtual Experience. Se Seoul sembra essere la prima città al mondo a finire nel metaverso, a Justin Bieber tocca l’onore di portarci la sua musica grazie alla partnership con Wave, leader del virtual entertainment.

L’appuntamento – completamente gratuito – è per il 18 novembre alle ore 6 pm PT (il che vuol dire che in Italia saranno le 3 del mattino). Ma non disperate: il 20 e il 21 novembre lo show sarà riproposto proprio per il pubblico internazionale.

L’esperienza immersiva fonderà performance musicale e motion-capture in real time. Il pubblico potrà assistere a un viaggio musicale tra i brani dell’album Justice, a pochi mesi dall’inizio del Justice World Tour. Justin sarà a tutti gli effetti un avatar digitale, ma lo show sarà un vero e proprio concerto (per la prima volta, però, la location sarà il metaverso). I fan potranno addirittura apparire insieme a Bieber sul palco, in un sistema interattivo senza precedenti.

«Credo molto in Wave e amo la piattaforma, è un nuovo modo per coinvolgere i miei fan. – ha dichiarato Justin Bieber – Sono emozionato al pensiero di usare questa tecnologia per unire le persone e connettermi con i fan di tutto il mondo. Non vedo l’ora che assistano a questa performance interattiva».

Dove e come vedere Justin Bieber – An Interactive Virtual Experience in Italia

In Italia (così come nel resto d’Europa e in Sud America) l’appuntamento è per domenica 21 novembre alle ore 19.

Basta iscriversi a questo link: wave.watch/Justin-Bieber