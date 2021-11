RIKI: ‘Scusa’ è il titolo del nuovo singolo

Il cantante sperimenta un nuovo sound

Dopo due anni di assenza, RIKI torna sulla scena musicale con un nuovo singolo, ‘SCUSA‘, in uscita il 19 novembre. In questo periodo lontano dai riflettori, il cantante, vincitore di Amici nel 2017, non ha mai messo da parte la musica, ricercando nuovi sound e mettendosi ancora di più alla prova come autore.

LEGGI ANCHE >> Justin Bieber, prima del tour mondiale un concerto nel metaverso

‘SCUSA’ per Riki rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo della sua carriera, caratterizzato da un sound inedito, curato dalla produzione di Big Fish, che racconta:

‘SCUSA’ è una vera e propria scommessa! Il brano ha un sound innovativo che riporta l’artista sul mercato con una nuova veste. Torna più maturo e credibile con una produzione che lo proietta in un mondo synthwave 2.0. È una scelta dettata dalla voglia di mettere in primo piano la passione e la ricerca musicale”.

LEGGI ANCHE >> I Måneskin vincono agli MTV EMAs: «Ci dicevano che non ce l’avremmo fatta. Avevano torto»

Il pezzo racconta di un periodo di grandi cambiamenti per soprattutto dopo la fine di un’importante storia d’amore. È proprio il cantante a parlarne:

È un uptempo molto veloce e ritmato che parla dei contrasti di una storia appena conclusa. Ci sono dei momenti in cui si sente il bisogno dell’altra persona e il bisogno di chiedere scusa, altri invece in cui la vita va avanti e il passato perde d’importanza”.

Riki dopo la vittoria ad Amici, oltre al mercato italiano, ha conquistato quello del Sud America, collaborando con i CNCO e i REIK. Nel 2020 ha poi partecipato a Sanremo, con il brano ‘Lo sappiamo entrambi‘, contenuta nel disco ‘Popclub‘.

LEGGI ANCHE >> Sangiovanni con Madame, esce ‘Perso nel buio’: il testo della canzone