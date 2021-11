Squid Game da record anche su YouTube: battuto Game of Thrones

Squid Game continua a collezionare record. Su YouTube, infatti, il numero delle visualizzazioni dei contenuti riguardanti la serie sudcoreana ha superato quelli di uno degli show più amati degli ultimi anni: Game of Thrones. Qualche numero? La serie dei giochi mortali ha registrato oltre 17 miliardi di views, ancora in aumento.

Nelle visualizzazioni si contano i trailer della serie, i video parodia ricreati dagli appassionati, gare ispirate (con finali diversi, ovviamente!) e anche tutti gli spoiler della seconda stagione, ormai confermata. Il vicepresidente di Vobile, la società di analisi responsabile del rilevamento è rimasto sbalordito dal risultato e ha così commentato:

Game of Thrones è stato, quindi, ufficialmente declassato: la serie HBO in circa un decennio di tempo ha accumulato su YouTube quasi 17 milioni visualizzazioni. Il dato è ancora più impressionante: la serie ideata da Hwang Dong-hyuk è uscita da sole otto settimane.

Anche se Netflix non ha ancora annunciato l’arrivo del capitolo 2, nei giorni scorsi è stato il regista e ideatore a rassicurare tutti i fan:

Non c’era scelta. Dovevamo continuare con il racconto. Sono in fase di progettazione, ci sto pensando in questo periodo. È ancora troppo presto per dire cosa accadrà. Ma vi prometto questo: Seong Gi-hun tornerà e farà qualcosa per il mondo.