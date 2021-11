MTV EMAs 2021: tutto quello che c’è da sapere

Tra i performer ci sono anche i Måneskin

Si svolgeranno domenica 14 novembre gli MTV EMAs 2021, direttamente da László Papp Budapest Sports Arena, in Ungheria. La lista delle star presenti all’evento è infinita, così come quella degli artisti che si esibiranno. Qualche esempio? Ci faranno scatenare con le loro perfomance: Ed Sheeran, Imagine Dragons, J.I.D, Maluma, Kim Petras, Youngblud, Griff, Girl in Red e i nostri Måneskin, appena tornati dalla loro incredibile avventura americana. Headliner del World Stage, invece, saranno i OneRepublic.

La band di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, che di recente ha pubblicato ‘MAMMAMIA‘, è candidata a ben tre nomination: per “Best Rock“, “Best Group” e “Best Italian Act”. Altro momento imperdibile degli MTV EMAs sarà l’esibizione di Kim Petras, reduce da una performance elettrizzante durante il pre-show dei VMAs, dove ha interpretato il suo ultimo singolo ‘Future Starts Now’.

Tra i presenter ci saranno Rita Ora, la top model Winnie Harlow, Ryan Tedder dei OneRepublic, Olly Alexander degli Years & Years e tantissimi altri.

Gli MTV EMAs saranno trasmessi domenica in diretta a partire dalle 20.00 con il pre show e dalle 21.00 con il live show, in onda su MTV (canale SKY 31 e in streaming su NOW), su MTV Music (Canale Sky 132 e 704) e su VH1 (canale 67 del dtt, 22 di tivùsat e 715 di Sky). Chi si sintonizzerà su MTV, Comedy Central e VH1, avrà la possibilità di seguire l’evento con il commento a caldo di Carolina Di Domenico e Guglielmo Scilla.

Per commentare sui social, l’hashtag da usare è #MTVEMA.