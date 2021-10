Rinky Tinky Jazz Orchestra: nuovo singolo/video

Il brano Another Universe anticipa l’uscita il 15 ottobre dell’album Ready For Another Universe (JSM-Goodfellas), nuovo lavoro dell’ensemble guidato dal sassofonista Peppe Russo. In programma già due appuntamenti live il 19 e il 22 ottobre prossimi.

Another Universe è il nuovo videoclip della Rinky Tinky Jazz Orchestra. Il brano anticipa Ready For Another Universe il nuovo album dell’ensemble guidato dal sassofonista Peppe Russo, un lavoro che uscirà il prossimo 15 ottobre e sarà presentato con i primi due appuntamenti dal vivo in programma il 19 ottobre al Blue Note di Milano e il 22 ottobre a Stazione Birra a Roma. Another Universe, traccia che apre il nuovo disco, è una canzone che parla delle prossime utopie e immagina un linguaggio nuovo per riscrivere il futuro. Il video rappresenta il primo capitolo di una trilogia visuale, curata dal regista Andrea Centrella, che accompagnerà la release dell’album: un tuffo nel passato atterrando in un’altra dimensione: ‘The Rinky Tinky Tv Show’. Il regista del video, Andrea Centrella, racconta Another Universe della Rinky Tinky Jazz Orchestra con un visual alla Stranger Things che si inserisce perfettamente nella corrente stilistica che in questi ultimi anni sta conquistando tutti. Un’importante ricerca visiva e di atmosfere per omaggiare i più grandi successi cinematografici di fantascienza anni ‘80 e ’90. Da Et a Ritorno al futuro, il video racchiude piccole citazioni di alcune delle più famose scene: il fulmine che colpisce il palazzo come la torre dell’orologio in Ritorno al futuro, ne è esempio lampante. Il travolgente brano della Rinky Tinky Jazz Orchestra, trascina l’ascoltatore all’inizio di un viaggio senza direzione né tempo, raccontato in questo primo videoclip di una trilogia. Infatti, il secondo video One for the Road e il terzo I’m Ready che usciranno rispettivamente il 29 Ottobre e il 5 Novembre 2021 in esclusiva su Youtube, continueranno a raccontare le incredibili avventure del piccolo protagonista. Chi incontrerà e dove riuscirà ad atterrare? Un’opera da vedere tutto d’un fiato o singolarmente, per lasciarsi trasportare in un nuovo, incredibile, universo. Rispetto al primo fulminante esordio Dreamers del 2019, nel quale la RTJO si presentava al pubblico cimentandosi con grandi classici della canzone italiana riarrangiati in una muscolosa chiave funky, in Ready For Another Universe la Rinky Tinky compie il passo di scrivere, oltre che arrangiare, sette brani originali di grande effetto, grazie all’altissima qualità dei musicisti coinvolti, alcuni fra i migliori strumentisti in circolazione in Italia, e alla splendida voce della solista Roberta Gentile. Un’evoluzione inarrestabile che parla di cambiamento, di rinascita e di amore, chiave universale per capire il senso della vita. Il disco contiene anche due cover, Un’estate al Mare, il brano di Franco Battiato e Giusto Pio che venne portato al successo dall’indimenticabile Giuni Russo, e uno dei grandi classici di sempre, Quando Quando Quando di Tony Renis. Lo stile che la RTJO propone tocca tutte le derivazioni del blues e del jazz come il funk, il soul, con un’energia che emerge sin dalle prime note di ogni brano in cui melodia e virtuosismo si rincorrono continuamente, rendendo impossibile stare fermi nell’ascolto. Hanno appreso alla perfezione la lezione di band come Tower of Power, così come le grandi orchestre jazz statunitensi e latinoamericane, con spirito e gusto mediterraneo. Il risultato è un coraggioso progetto con oltre dieci elementi di organico, che in un’epoca di dominio pressoché assoluto di tecnologia digitale, ha la splendida temerarietà artistica di soffiare aria fresca e meravigliosamente suonata nelle orecchie, di toccare anime e cuori, di essere fisicamente visibili e presenti. La Rinky Tinky Jazz Orchestra nasce nel 2016 dal desiderio di Giuseppe Russo di unire tre aspetti spesso introvabili nella musica contemporanea: l’alta qualità della musica suonata, i migliori palcoscenici in cui esibirsi in tutto il mondo e un’esperienza divertente e piacevole per il pubblico e per gli stessi musicisti. La Rinky Tinky Jazz Orchestra è un insieme di musicisti professionisti di diversa provenienza geografica, cronologica e musicale. Da Milano a Catania sulla strada per Roma e Firenze, l’estrazione musicale dei membri è eterogenea; partendo da una base classica, ogni artista condivide le sue qualità e abilità per creare qualcosa di nuovo. Da questi principi, il desiderio di esportare la cultura italiana in tutto il mondo. I tre arrangiatori dell’orchestra: Stefano Ciuffi, Federico Ferrandina, Ambrogio Frigerio, con i loro diversi stili e approcci alla musica jazz, hanno dato alla Rinky Tinky Jazz Orchestra la possibilità di spaziare tra diversi generi musicali senza perdere il proprio unico sound. Nel Dicembre 2019 è uscito Dreamers primo disco dell’ensemble. Suonato e registrato in presa diretta, raccoglie quattro composizioni originali e sei grandi classici della musica e del cantautorato italiano, completamente riarrangiati e precede l’uscita di questo nuovo e maturo Ready for Another Universe.

VIDEO CREDITS

Regia e Dop – Andrea Centrella

Aiuto Regia – Pierpaolo Furiani

Producer – Alison Iannelli

Operatori – Luca Losurdo; Mirko Fracassi; Simone Serafini

Vfx – Emanuele Spudde

Coordinamento – Bearts Agency

Prodotto da JSM S.r.l.

Direzione Esecutiva – Giuseppe Russo

Attore protagonista – Gabriele Piancatelli

Padre – Osvaldo Manuel Reibaldi

Madre – Rossana Ciampi

Musicisti Rinky Tinky Jazz Orchestra:

Voce – Roberta Gentile

Coro – Fabrizio Giorgi

Coro – Silvia Celestini Campanari

Coro – Francesca Ciampa

Coro – Irene Cedroni

Tastiere – Edoardo Petretti

Chitarra – Stefano Ciuffi

Basso – Alessandro Corsi

Percussioni: Fabrizio Aiello

Batteria – Francesco De Rubeis

Tromba 1- Mirko Rinaldi

Tromba 2 – Antonio Padovano

Trombone – Ambrogio Frigerio

Sax Tenore – Tommaso Costantin

Sax Alto – Peppe Russo

Prodotto da JSM S.r.l.

Direttore Artistico: Giuseppe Russo

Recording & mixing: Gianluca Siscaro presso Village Recording Studio

Masterizzato da Marco D’Agostino – 96kHz.it Mastering Studio

RINKY TINKY JAZZ ORCHESTRA IN CONCERTO

Martedì 19 Ottobre – Milano – Live @ Blue Note

Venerdì 22 Ottobre – Roma – Live @ Stazione Birra

