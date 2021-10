‘Maker Music’, Andrea Lai alla direzione artistica: «Indaghiamo l’errore nella creatività»

Conto alla rovescia per la tre giorni 2021 di ‘Maker Faire Rome’ che torna con la sezione dedicata alla musica diretta da Andrea Lai.

Cresce l’attesa per Maker Faire Rome – The European Edition 2021, la tre giorni al Gazometro di Roma che dedica un’intera sezione al making della musica. Dall’8 al 10 ottobre, infatti, Maker Music è lo spazio della manifestazione che presenta sessioni online e performance in presenza con musicisti, addetti ai lavori e appassionati.

A raccontare le nuove frontiere del “fare musica” oggi sono attesi tanti nomi di primo piano, da Max Cassacci a La Rappresentante di Lista a NAIP tra talk, podcast e showcase. Nel ruolo di direttore artistico c’è Andrea Lai – musicista, dj, consulente discografico, designer di intrattenimento e giornalista – che così racconta il tema al centro di Maker Music 2021.

“Il tema dell’errore ci è venuto in mente annusando un po’ l’aria”, spiega Lai . “Ci siamo resi conto che sbagliare spesso è visto come un peccato, qualcosa di molto grave. Invece, in molti casi, in creatività l’errore ha dato spunto per intuizioni e scoperte che hanno cambiato il corso dell’arte. Musica compresa”.

E proprio sul terreno musicale, il direttore artistico sottolinea l’aspetto sfidante del tema. “In un momento in cui la musica è molto tecnologizzata, è interessante vedere se c’è ancora spazio per l’errore. Quanto l’errore sarà ancora foriero di novità e di fraintendimenti creativi? Per indagare questi aspetti abbiamo spaziato dall’errore tecnico, più pratico, a quello più concettuale e filosofico”.

Cuore di Maker Music sono le Cubo Sessions, un vero e proprio luogo di “incontro fra le arti nella ricerca di un linguaggio condiviso”. “Il Cubo – continua Andrea Laia – è il playground, il campo in cui la video crew Studio Clichè e i musicisti NAIP, La Rappresentante di Lista e Max Casacci (Subsonica) si incontrano, non per trovare un territorio comune, ma per scoprire un nuovo territorio”.

Crediti foto: Maker Music via Ufficio stampa HF4