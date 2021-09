Irene Olivier, in anteprima il video di ‘BE 2’

Su Revenews in anteprima il video del nuovo singolo di Irene Olivier, 'BE 2'. Il brano racconta una relazione giunta al capolinea.

Si intitola BE 2 il nuovo singolo di Irene Olivier, artista bellunese da sempre affascinata dalla bellezza. Ex pattinatrice artistica su ghiaccio (ha partecipato a competizioni a livello europeo), Irene ha deciso poi di dedicarsi ad altre forme d’arte come cinema e fotografia, arrivando anche ad essere pubblicata su Africa Geographic.

BE 2 è la storia di una relazione giunta ormai al capolinea. Potrebbe essere intesa come una storia d’amore che ha logorato entrambe le parti e che ancora fatica a spegnersi del tutto. L’idea di fondo del nuovo brano è tuttavia più incentrata su una riflessione profondamente personale, rivolta al proprio Io.

Il videoclip ufficiale di BE 2 – che oggi vi proponiamo in anteprima – vede protagonista la stessa Irene. Le prime sequenze di immagini ritraggono l’artista che si risveglia nel bagagliaio di un’auto. L’atmosfera è asfissiante. Una volta realizzato ciò che le è accaduto, la protagonista riesce a uscire, mettersi alla guida del mezzo e allontanarsi. Ma proprio nella scena finale si svela la natura della storia narrata: un loop temporale da cui la donna non riesce a uscire.

