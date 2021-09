Paola Di Benedetto alla conduzione per RTL 102.: «Un’emozione grandissima»

L’Arena di Verona ha visto, per la prima volta, alla conduzione dei ‘Power Hits Estate 2021’ Paola Di Benedetto che qui ci racconta la sua emozione e i prossimi impegni con RTL 102.5.

Parte dai ringraziamenti, Paola Di Benedetto, che da qualche mese accompagna gli ascoltatori di RTL 102.5. La giovane speaker e influencer, in conferenza stampa, ha esordito ringraziando proprio la radio in cui ormai è di casa. “Quello con il ‘Power Hits Estate’ è stato un percorso lungo tante settimane”, afferma. “Per me ha significato ripartenza: non posso che ringraziare la possibilità che questa radio sta dando ai giovani. Ho trovato una famiglia che mi protegge e mi ha permesso di esprimermi”.

A proposito della sua prima conduzione sul palco dell’Arena di Verona per l’evento finale che ha incoronato Marco Mengoni, la Di Benedetto dice: “è un’emozione grandissima”. “È un’intera estate che mi preparo per questo spettacolo incredibile. È stata un’estate fatta di grandi tormentoni, questo è stato l’ingrediente principale”.

Cosa significa per Paola Di Benedetto presentare nell’anfiteatro veronese? “Ho assistito a diverse opere e da piccolina ero super fan del Festivalbar”, ci confessa. “Ero sempre in poltronissima. Pensare di condurre l’evento erede mi rende molto felice”.

E ancora: “Da parte degli artisti, in queste settimane e per la serata live all’Arena di Verona, ho visto timidezza e anche un po’ di paura a volte. Avendo la maggior parte di loro passato un anno e mezzo fermi a scrivere, senza potersi esprimere dal vivo, alcuni sono impauriti ma la maggior parte ovviamente è super carica. Partecipare a un evento grande come ‘RTL 102.5 Power Hits Estate’ a cui sono affezionati vedo emozionati, felici e carichi”.

Foto di Luca Marenda da Ufficio Stampa RTL 102.5