Aka 7even a Venezia78: «Sempre sognato di lavorare nel cinema attraverso la musica»

Aka 7even sbarca a Venezia in occasione della presentazione del corto La Regina Di Cuori di Thomas Turolo, di cui ha curato la colonna sonora. In particolare, nel progetto sono presenti i brani Mi manchi e Black di Aka 7even, con cui abbiamo l’occasione di scambiare quattro chiacchiere proprio nella cornice magica del Festival del Cinema.

Quando chiediamo ad Aka 7even di quale film avrebbe sognato di realizzare la colonna sonora, ci risponde senza dubbi Quasi Amici, film francese del 2011 diretto da Olivier Nakache e Éric Toledano.

Infine, domanda d’obbligo sull’uscita di Loca in spagnolo in collaborazione con Robledo.

«È stata una bella emozione far uscire Loca in spagnolo – ci risponde – perché uscire nel mercato estero è sempre stato uno dei miei obiettivi. L’ho sempre visto come impossibile per il mercato italiano. È una bella soddisfazione. Del resto, abbiamo i Måneskin come esempio».