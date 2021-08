La ‘Tribù Urbana’ di Ermal Meta a Tirana: l’evento gratuito il 17 settembre

Appuntamento all’Air Albania Stadium di Tirana per il concerto che celebra i 30 anni dalla caduta del regime. Le info per accedere all’evento di Ermal Meta.

Inizialmente previsto per il 27 luglio e poi rimandato, lo show gratuito di Ermal Meta a Tirana ha una nuova data. Il concerto del cantautore verrà recuperato il 17 settembre all’Air Albania Stadium di Tirana per celebrare il trentennale dalla caduta del regime di Albania. “Una serata di musica dal vivo, libertà e unione”, promette l’artista sui social.

Ma il live sarà anche l’occasione per ripercorrere la carriera di Ermal sotto il cielo della sua terra natale. E per festeggiare un’estate piena di soddisfazioni, a partire dal successo della traccia Uno che ha accompagnato come colonna sonora i tifosi italiani durante Euro 2020. Fino al più recente singolo radiofonico Stelle cadenti, uscito giusto giusto per la notte di San Lorenzo.

“Come promesso abbiamo una nuova data”, ha annunciato Meta su Instagram. “Dopo Taormina canteremo insieme anche sotto il cielo di Tirana. Il 17 settembre all’Air Albania Stadium costruiremo insieme un altro bellissimo ricordo”.

Così, “dai vicoli di Atene al centro di Dublino” le voci di ‘Tribù Urbana’ ora si alzano su Tirana. La serata live è ad accesso gratuito previa registrazione a questo link da martedì 25 agosto; i posti sono disponibili fino ad esaurimento in ottemperanza alle normative anti Covid-19 vigenti in Albania

Per la Tribù Urbana di Ermal Meta è, dunque, tempo di un nuovo e attesissimo conto alla rovescia per un appuntamento davvero speciale. Il concerto – primo nella nuova struttura – è promosso e coprodotto dal Comune con l’Ambasciata Italiana in Albania, la Federazione Albanese Calcio e Mescal.

Foto Kikapress