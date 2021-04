Uno per Tutti, l’ologramma di Ermal Meta nelle stazioni di Milano, Napoli e Roma

Una performance unica per presentare 'Uno': Ermal Meta canta in versione ologramma a Napoli, Milano e Roma.

Se capitate nelle stazioni di Milano, Napoli e Roma il 30 aprile, potreste imbattervi nella versione ologramma di Ermal Meta. Arriva oggi in radio Uno, il nuovo singolo di Ermal Meta. E, per l’occasione, il cantautore ha deciso di diventare protagonista di uno speciale evento inedito in Italia. Un’innovativa tecnologia permetterà infatti all’artista di presentare in contemporanea nelle Grandi Stazioni di Milano Centrale, Roma Termini e Napoli Centrale il nuovo singolo.

In queste tre stazioni, infatti, è allestito un olobox – struttura che permette di proiettare in 3D la performance del brano – con le immagini della band su un ledwall ed Ermal Meta in ologramma. Un modo per rendere più tangibile e reale l’idea stessa di concetto live, in un momento in cui non è ancora possibile assistere a un vero e proprio concerto.

LEGGI ANCHE: Ermal Meta: «’Insieme’ è un luogo preciso, in cui ogni cosa può accadere»

In collaborazione con Grandi Stazioni Retail Spa, gli olobox sono allestiti nell’Atrio Monumentale Lato IV Novembre della Stazione di Milano Centrale, sotto la pensilina di Piazza dei Cinquecento a Roma Termini e nell’Atrio della Stazione di Napoli Centrale.

A partire dalle ore 8.00 fino alle ore 22.00, ogni 5 minuti Ermal Meta incontra virtualmente – da ologramma – chi transita in quelle Stazioni. Canterà Uno, un vero inno alla gioia della condivisione, corale come può essere un insieme di voci che dai vicoli di Atene al centro di Dublino, hai visto come sembra un po’ tutto più vicino?.

Foto di Carlotta Passoni