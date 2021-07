Diodato riparte live ‘a ritrovar bellezza’: le date estive 2021

Il cantautore Diodato si prepara a dieci appuntamenti estivi sui palchi italiani per portare dal vivo la sua musica. Ecco tutte le info.

Stagione di ripartenza per il mondo live che, nel rispetto delle restrizioni in vigore, si mette in moto da Nord a Sud del Paese. Tra gli artisti che trascorreranno l’estate in viaggio c’è anche Diodato che il 15 luglio inaugura il tour 2021. Dieci gli appuntamenti in calendario dalla prima tappa al Pistoia Blues Festival alla chiusura nella cornice dell’Arena di Verona il prossimo 19 settembre.

Il cantautore è reduce dal successo sui palchi estivi di un anno fa e ora si prepara a incontrare nuovamente il pubblico con cui viaggiare ‘a ritrovar bellezza’. Per i dieci concerti in arrivo, Diodato ha voluto ampliare la formazione on stage per regalare uno show dall’impatto emotivo più energico e coraggioso. A guidare la band il violino di Rodrigo D’Erasmo, mentre Andrea Bianchi è alle chitarre, Alessandro Commisso alla batteria e Gabriele Lazzarotti al basso.

Locandina da Ufficio Stampa Wordsforyou

E ancora: Lorenzo Di Blasi alle tastiere, Beppe Scardino al sax baritono e flauto e Stefano “Piri” Colosimo alla tromba e flicorno. Infine, la voce femminile sul palco è quella di Greta Zuccoli. La scaletta prevede i maggiori successi dell’artista a partire dall’ultimo album ‘Che vita meravigliosa’ (Carosello Records) oltre a brani di repertorio.

Di seguito tutti gli appuntamenti (OTR Live) del cantautore per le prossime settimane:

15 luglio – Pistoia , Pistoia Blues

, Pistoia Blues 17 luglio – Roma , Cavea Auditorium Parco della Musica

, Cavea Auditorium Parco della Musica 20 luglio – Orvieto Sound Festival

Sound Festival 21 luglio – Rimini , Piazzale Fellini (Notte Rosa)

, Piazzale Fellini (Notte Rosa) 02 agosto – Macerata , Teatro Sferisterio

, Teatro Sferisterio 03 agosto – L’Aquila , Scalinata di San Bernardino

, Scalinata di San Bernardino 06 agosto – Taormina , Teatro Antico

, Teatro Antico 08 agosto – Fasano (BR), Locus Festival,

(BR), Locus Festival, 14 agosto – Riola Sardo (OR), Parco dei Suoni

(OR), Parco dei Suoni 19 settembre – Verona, Arena

I biglietti sono in prevendita su TicketOne; gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti-covid.