Chiara Ferragni a sostegno dell’imprenditoria femminile con ‘Forti Insieme’

Per l’estate 2021, Chiara Ferragni e il brand Pantene di cui è ambassador lanciano un’iniziativa a supporto delle donne imprenditrici.

Non solo una limited edition ma anche una iniziativa dedicata all’imprenditoria femminile: questi i nuovi impegni di Chiara Ferragni insieme al brand Pantene. ‘Imprenditrice digitale’ per eccellenza, la Ferragni si fa portavoce di un team di sole donne alla guida di ‘Forti Insieme’. I dati, come declamano a grandi lettere i cartelloni mostrati anche in conferenza stampa, sono desolanti. In Italia solo il 57% delle donne lavora e ancora più bassa è la percentuali di donne imprenditrici nel mondo, solo il 35% (Censis, 2019).

Da qui l’impegno a valorizzare il contributo e lo sguardo al femminile nel mondo del lavoro grazie alla campagna ‘Forti Insieme’. “Abbiamo deciso di fare qualcosa di concreto per l’imprenditorialità femminile”, spiega Chiara Ferragni. Con il brand di hair cair è nata, dunque, “l’idea di un’iniziativa che sostenga le start-up al femminile grazie al supporto di una limited edition da noi firmata. ‘Forti Insieme’ vuole essere un inno per tutte le donne imprenditrici e non.”

Le fa eco Valeria Consorte, Vice President Beauty Care P&G Italia, che racconta l’attenzione aziendale verso le donne. “Quando ci si sente bene con i propri capelli si è più sicure, determinate nell’affrontare le sfide quotidiane e realizzare i propri sogni. Da qui, l’iniziativa ‘Forti Insieme’ ideata con Chiara Ferragni e il supporto di Women’s Forum for the Economy & Society e LVenture Group”.

“L’obiettivo [è] non solo di sensibilizzare sull’importanza della diversità di genere ed inclusione nell’ambito lavorativo ma anche di dare un aiuto concreto alle start up femminili”, afferma Consorte. “C’è ancora tanta strada da fare e bisogna farla insieme, perché insieme si è più forti”.

Come funziona ‘Forti Insieme’

Dal 6 luglio al 20 di settembre, le donne che hanno un team formato almeno al 50% da donne o con Team Leader/CEO donna possono inviare la loro idea imprenditoriale. Tra le candidature che saranno inoltrate, verranno selezionati i dieci progetti migliori e da uno a tre potranno beneficiare di un contributo totale pari a 75mila euro. A curare la selezione, oltre a Valeria Consorte e Chiara Ferragni, sarà un team d’eccezione formato da Chiara Corazza (Rappresentante Speciale per il G7 e il G20 di Women’s Forum for the Economy & Society) e Luigi Capello (CEO di LVenture Group). Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dedicato.

