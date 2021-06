IMAGinACTION, in anteprima il video di ‘Sogni di rock and roll’ di Ligabue diretto da Fabrizio Moro

Tutto sulla quinta edizione di IMAGinACTION, che presenterà in anteprima il video di 'Sogni di rock and roll' di Ligabue.

Tutto è pronto per la quinta edizione di IMAGinACTION, il Festival Internazionale del Videoclip. Per il secondo anno consecutivo, il Festival si svolgerà a Forlì (questa volta in Piazza Saffi) dal 27 al 29 agosto 2021. Tre serate, con grandi ospiti ed eventi, rigorosamente dal vivo, ed un calendario di appuntamenti interamente dedicati al mondo del videoclip.

La prima grande sorpresa – già annunciata – nasce dall’incontro tra Luciano Ligabue e Fabrizio Moro. Nell’ambito della tradizionale rassegna I Capolavori Immaginati, verrà infatti presentato in anteprima il videoclip ufficiale di Sogni di rock and roll. Il video ha come location Ravenna, per la regia di Fabrizio Moro e di Alessio De Leonardis, e vedrà la partecipazione di Luciano Ligabue.

Sarà prodotto da Stefano Salvati e Raffaella Tommasi, con il contributo del Comune di Ravenna e della Camera di Commercio di Ravenna. Sogni di rock and roll è uno dei brani che hanno fatto la storia del rocker, contenuto nell’album Ligabue del 1990 e fino ad oggi non aveva mai avuto un videoclip ufficiale.

Proprio Fabrizio Moro, inoltre, aprirà la nuova edizione di IMAGinACTON con un concerto di Fabrizio Moro nella serata d’apertura, venerdì 27 agosto.

IMAGinACTION e lo Young Imaginaction Award

Nei tre giorni della rassegna si alterneranno sul palco di IMAGinACTION importanti artisti della scena musicale italiana, che si racconteranno attraverso i video che hanno segnato i loro percorsi artistici (ma anche con le clip meno note) intervallandoli con brani live. Ci saranno poi nuovi videoclip ufficiali all’interno de I Capolavori Immaginati e scopriremo il miglior videoclip italiano 2021 e saranno assegnati alcuni premi speciali. Infine, è rinnovato il tradizionale appuntamento con il contest Young Imaginaction Award, per il quale c’è tempo per iscriversi fino al 20 agosto.