‘Music for Uncertain Times’, La Rappresentante di Lista suona a Palazzo Butera a Palermo

Per 'Music for Uncertain Times' La Rappresentante di Lista canta e suona 'Amare' a Palazzo Butera a Palermo. Il video.

La Rappresentante di Lista suona per Music for Uncertain Times a Palazzo Butera a Palermo. Un progetto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per la promozione della musica italiana all’estero.

Un percorso in tre episodi video diffusi dalla rete estera di Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura e sul canale Vimeo di italiana. Commissionato dalla Farnesina, scritto da Andrea Lai e diretto da Francesco Coppola, il progetto consiste in tre performance musicali inedite ed esclusive.

I video sono stati registrati da protagonisti della canzone italiana contemporanea in luoghi rappresentativi del patrimonio culturale del Paese.

«Palermo è la città che ha dato il La alla mia vita artistica» dice Veronica. «Respirare quest’aria in questo tempo lento potendosi permettere la ricerca si sente nella nostra musica» commenta invece Dario.

La Rappresentante di Lista – progetto nato nel 2011 dall’incontro tra la cantante Veronica Lucchesi e il polistrumentista Dario Mangiaracina – è stata tra le più grandi rivelazioni dell’ultimo Festival di Sanremo, dove ha conquistato pubblico e critica con Amare.

Nella sua Palermo, avvolto dall’aura settecentesca di Palazzo Butera, il duo esegue proprio il brano sanremese. La versione di Amare stavolta è elegante, intensa e sperimentale (con pianoforte e archi).