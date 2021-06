‘Music for Uncertain Times’, Francesca Michielin e Vasco Brondi cantano nel Museo del Novecento

Francesca Michielin e Vasco Brondi cantano 'Cattive Stelle' nel Museo del Novecento di Milano per Music for Uncertain Times.

Francesca Michielin e Vasco Brondi cantano all’interno del Museo del Novecento di Milano per il progetto Music for Uncertain Times. Lei cantautrice polistrumentista che festeggia proprio quest’anno i suoi dieci anni di carriera, lui pioniere della scena indie con il progetto Le Luci della Centrale Elettrica che ha ora intrapreso la sua carriera da solista.

Francesca Michielin e Vasco Brondi hanno inaugurato il 2021 collaborando al singolo Cattive Stelle. In Music For Uncertain Times lo eseguono per la prima volta dal vivo, pianoforte e voce, al Museo del Novecento di Milano.

«Suonare al Museo del Novecento è una sensazione incredibile. – dice Francesca Michielin – Creare spazi nuovi per fare musica è molto interessante. Il mio rapporto con la musica è migliorato in quest’anno particolare».

«Qua dentro ci si sente protetti. – commenta Vasco Brondi – Credo sia importante misurarsi con altri territori. Le canzoni in quest’anno hanno rafforzato il mio sistema immunitario. Almeno quello dell’anima».

A raccontare invece il Museo del Novecento, uno dei Musei più giovani di Milano, è Gianluca Marziani.

Music for Uncertain Times consiste in tre performance inedite, pubblicate in occasione della Festa della Musica e presentate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Commissionato dalla Farnesina, Music for Uncertain Times è scritto da Andrea Lai e diretto da Francesco Coppola.