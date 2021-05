Aka 7even annuncia l’album omonimo, in uscita il 21 maggio

Sarà omonimo l'album di Aka 7even in uscita per Columbia Records il 21 maggio. Tutte le info sul pre-order.

In attesa della semifinale di Amici di Maria De Filippi, Aka 7even annuncia l’uscita del suo omonimo album d’esordio per Columbia Records Italy/Sony Music Italy. Aka 7even uscirà in formato fisico, con una speciale versione cd autografato con poster su Amazon (in uscita il 21 maggio) e nel formato vinile autografato con poster (in uscita il 4 giugno), e digitale.

L’album è disponibile da oggi, venerdì 7 maggio, in pre-save, pre-add e pre-order.

Nella squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini, Aka 7even si contraddistingue nella ventesima edizione del programma per le sue doti cantautorali e di poli-strumentista. All’interno della scuola scrive Mi Manchi, certificato disco d’oro (dati diffusi da FIMI/GfK Italia), raggiungendo anche la Top 5 della Classifica dei Singoli Fimi, e unico brano della ventesima edizione del talent show a entrare nella Viral50 global di Spotify.

Dopo Irama, Aka 7even è inoltre il primo artista di Amici a posizionarsi alla #1 della Top 50 Italia Spotify. Sempre durante il programma, l’artista lancia altri due brani, Yellow e Mille parole.

Aka 7even, la tracklist

Yellow

Eazy

Mille Parole

Fuori

Strike

Mi Manchi

Luna

Black

Blue

Loca

Rolly Stone

Torre Eiffel