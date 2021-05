Marvel Studios celebra i suoi supereroi (e annuncia i film della Fase Quattro)

Con un video celebrativo, i Marvel Studios hanno annunciato a sorpresa le date di uscita dei prossimi film rivelando immagini inedite.

Marvel Studios celebra i film con uno sguardo speciale ai prossimi lungometraggi nella Fase Quattro dell’Universo Cinematografico Marvel. Un video che celebra il passato e tutti i supereroi Marvel, ma che ha destato particolarmente scalpore perché di fatto La Casa delle Idee ha regalato ai suoi fan l’ordine di uscita dei prossimi lungometraggi. Senza mai dimenticare l’obiettivo principale, perché Il mondo può cambiare ed evolversi, ma c’è una cosa che non cambierà mai: siamo tutti parte di una grande famiglia.

LEGGI ANCHE: ‘Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli’: il primo trailer e il poster

Sui film in uscita, si parte invece da Black Widow con Scarlett Johansson, che arriverà nelle sale a luglio del 2021. Seguirà Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, che arriva a settembre del 2021. E ancora Eternals a novembre e Spider-Man – No Way Home a dicembre. Il 2022 alzerà invece il sipario su Doctor Strange In the Multiverse of Madness (in uscita a marzo) e Thor: Love and Thunder (in uscita a maggio). A luglio 2022 tocca invece a Black Panther: Wakanda Forever e a novembre a The Marvels. Il lungo elenco è chiuso da Ant-Man and the Wasp: Quantumania (febbraio 2023) e Guardians of the Galaxy Vol.3 (maggio 2023).

Se non ci credete, date un’occhiata al video trailer celebrativo diffuso dai Marvel Studios!