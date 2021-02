Ditonellapiaga: fuori nuovo singolo

E’ il terzo estratto dall’lp d’esordio della giovanissima artista romana che uscirà nel 2021. Pianoforte, voce ed un refrain difficile da dimenticare in un brano che si muove fra sentimenti opposti.

Ha prima trasportato i Matia Bazar in un club londinese con la sua versione ipnotica di Per un’ora d’amore e dopo aver celebrato, fra elettronica e ritmi dance, il desidero rimosso e la libido dimenticata dell’epoca pandemica nel singolo successivo Morphina, Ditonellapiaga mostra adesso il suo aspetto più intimo e personale. Spreco di potenziale è il nuovo singolo(Dischi Berlli/BMG) della giovanissima artista romana e terzo estratto dall’album di esordio, in arrivo nel 2021. Pianoforte e voce, a creare quell’atmosfera da braccia alzate con gli accendini (o gli smartphone) accesi vissuti da molti quando ancora si poteva andare ai concerti, nel momento in cui partiva il brano “lento” subito dopo il pezzo più rock. Un’apertura malinconica che immediatamente esplode in un refrain difficile da dimenticare, di quelli che si cantano sotto la doccia anche nelle giornate più solari, schioccando le dita e lasciando che le gambe seguano il ritmo. Perché Spreco di potenziale si nuove fra sentimenti opposti, l’amarezza per una storia che finisce e la serenità che arriva dopo la liberazione, quasi un primo segno della voglia di ricominciare. Spreco di potenziale canta la fine di un amore incompiuto, racconta Ditonellapiaga: “una storia d’amore fondata su aspettative irrealizzabili”, l’incomunicabilità che prende il sopravvento alla fine di una relazione. “Non c’è modo per accorciare il divario tra due cuori che battono in controtempo, rimarranno per sempre sfasati, e quei pochi millesimi di secondo sembreranno improvvisamente anni luce. A volte le distanze sono talmente grandi, talmente incolmabili, che anche il più magistrale dei gesti rimane vano e le parole più sincere soltanto fiato sprecato. Uno spreco, ecco cosa siamo stati”. E se la dimensione intima del testo avvicina Ditonellapiaga ai territori dell’indie-pop nostrano, il sound firmato dal duo romano bbprod e una voce che sembra librarsi in volo sono gli elementi che la catapultano dentro un orizzonte che ha il respiro del grande pop internazionale.

Credits

composer, vocals Ditonellapiaga

producer, composer, instruments bbprod





