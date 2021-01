Clap Your Hands Say Yeah: fuori il nuovo singolo

Where They Perform Miracles è la traccia che farà parte del nuovo album New Fragility in uscita per CYSHY e Secretly Distribution. La storica band indie rock di Brooklyn torna a tre anni di distanza dal precedente The Tourist.

I Clap Your Hands Say Yeah, la perfetta creatura indie-rock creata e guidata dal talentuoso Alec Ounsworth, tornano con il nuovo album New Fragility, in uscita il 12 febbraio per CYSHY e Secretly Distribution. Ai tempi del loro omonimo esordio del 2005 hanno rappresentato lo standard da seguire in termini di sound, etica DIY e lavoro per centinaia di band indipendenti. Il loro primo album fu un caso discografico autoprodotto che fece innamorare di un nuovo sound migliaia di fan in tutto il mondo. A 15 anni di distanza dal loro omonimo album e tre dal precedente The Tourist Alec e i CYHSY licenziano un nuovo lavoro che contribuirà a mantenere alto l’interesse su questa innovativa band. Per New Fragility Alec si è ispirato al racconto Per sempre lassù di David Foster Wallace: la produzione è dello stesso musicista, di Will Johnson (noto per i suoi lavori con Jason Molina e Conor Oberst dei Bright Eyes) e Britton Beisenherz a Austin, Texas. Where They Perform Miracles https://www.youtube.com/watch?v=xLgsJObuWeQ&t=166s è Il nuovo brano che mostra l’intimo stile e l’eccellenza del songwiriting di Alec Ounsworth e del suo progetto CYHSY, capace sin dal magico ed omonimo esordio del 2006 di attirare un’enorme fan base e diventare uno standard della scena indie-rock internazionale. Il nuovo singolo segue l’uscita dei precedenti due singoli Hesitating Nation https://www.youtube.com/watch?v=pwsHmjyQNRE e Thousand Oaks: https://www.youtube.com/watch?v=32fjR6BwO8I. New Fragility è una rinascita artistica per Alec Ounsworth e il suo progetto, il primo album dopo il deal di distribuzione internazionale con Secretly Canadian e il secondo per la sua personalissima CYHSY Records. Il nuovo album della band di Alec Ounsworth sarà presentato con una speciale performance live in streaming il 29 gennaio(info e biglietti: https://cyhsy.ffm.to/newfragility_bandcamplive ).

I CYHSY suoneranno dal vivo in Italia ad ottobre 2021:

. 6 ottobre 2021 – Milano, Biko

. 7 ottobre 2021 – Bologna, Covo Club

Info live DNA Concerti – https://dnaconcerti.com/artisti/clap-your-hands-say-yeah/

Clap Your Hands Say Yeah – ‘New Fragility’

tracklist:

01 Hesitating Nation

02 Thousand Oaks

03 Dee, Forgiven

04 New Fragility

05 Innocent Weight

06 Mirror Song

07 CYHSY, 2005

08 Where They Perform Miracles

09 Went Looking for Trouble

10 If I Were More Like Jesus

Info album: https://cyhsy.com/

Clap Your Hands Say Yeah info:

https://www.facebook.com/clapyourhandssayyeah

https://www.instagram.com/clapyourhandssayyeah/