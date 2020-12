Billie Eilish perde 100.000 mila follower su Instagram per un disegno osé

Un disegno con donne nude è costato ben 100mila follower a Billie Eilish, che ha commentato: «Siete dei bambini».

È bastato un disegno a luci rosse pubblicato sul proprio account Instagram per far perdere circa 100.000 follower a Billie Eilish. Alla popstar è stato infatti chiesto di pubblicare la foto di un disegno di cui sei veramente fiera e Billie Eilish ha mostrato ai suoi fan una sua opera in cui si vedono chiaramente serpenti e donne nude.

«Probabilmente questi – ha spiegato Billie Eilish – lol amo le tette». Si tratta in realtà di una sorta di challenge virale a cui le star statunitensi stanno rispondendo in massa (la stessa Halsey ha partecipato sollevando polemiche, dopo aver confessato con un’immagine di soffrire di disturbi alimentari).

Il disegno di Billie Eilish, tuttavia, deve aver messo a disagio alcuni dei suoi follower, considerando che un utente particolarmente attento ha notato subito che i seguaci su Instagram della popstar – da 73milioni – sono diventati 72.9 milioni. L’utente ha cinguettato su Twitter la sua ‘scoperta’, scrivendo ADDIO HA PERSO 100MILA FOLLOWER A CAUSA DELLE TETTE. Sì, perché subito dopo il primo disegno, Billie Eilish ha pubblicato – sempre nelle stories di Instagram – uno screenshot del proprio lock screen con le immagini di altre donne senza veli.

La perdita di follower non ha comunque toccato minimamente la Eilish, che ha pubblicato lo screenshot del tweet dell’utente di cui sopra pubblicandolo nelle Instagram Stories. Il commento di Billie? «LMFAOOO siete tutti dei bambini smh (che in gergo corrisponde a Shaking My Head, Non posso crederci, ndr)». Il tutto corredato da due emoji del teschio.