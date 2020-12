Halsey confessa di soffrire di disturbi alimentari con una foto, poi si scusa

Su Twitter, Halsey si scusa e annuncia una pausa dai social dopo aver confessato (con una foto) di soffrire di disturbi alimentari.

Halsey ha annunciato su Twitter di aver deciso di abbandonare per un po’ i social network, dopo che una sua foto pubblicata su Instagram ha fatto sentire a disagio alcuni tra i suoi fan. L’argomento trattato dalla cantautrice è in realtà molto delicato, perché Halsey ha apertamente denunciato di soffrire di disturbi alimentari e lo ha fatto usando come spunto un filone molto popolare su Instagram (post a photo of), chiedendo ai fan cosa volessero vedere.

Alla richiesta di un utente di mostrarsi nel suo stato peggiore, Halsey ha risposto pubblicando un selfie allo specchio senza abiti, con la didascalia: TW: ED, ask for help. ED sta per eating disorder e l’immagine – sicuramente molto forte – ha spiazzato i follower dell’attrice, che ha poi rimosso la foto. Su Twitter, Halsey ha quindi voluto scusarsi.

Halsey e i disturbi alimentari: le scuse su Twitter

«Sono molto dispiaciuta di aver pubblicato una mia foto che dimostra la mia battaglia con i disordini alimentari, senza un avvertimento che fosse sufficiente. – cinguetta Halsey – Ero molto nervosa al pensiero di pubblicarla e non ho pensato con cognizione di causa. Le mie intenzioni erano buone. Non vorrei mai far male a qualcuno che condivide la mia lotta».

«Detto ciò, ora sarò un po’ lontana dai social perché questa situazione si è trasformata in qualcosa che non sono emotivamente preparata ad affrontare in questo momento. Spero che non sia un problema».

Halsey sarà uno degli ospiti speciali del 2021 New Year’s Eve Live presented by WeVerse, in cui ci saranno i BTS al completo con il rientro di Suga dopo un periodo di ricovero.