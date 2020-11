‘Dream Hit – The Social Concert’: i numeri dello show solidale

Inserito tra gli eventi della Milano Music Weeek 2020, domenica 22 novembre si è tenuto ‘Dream Hit – The Social Concert’, show in live streaming a sostegno del fondo Scena Unita.

Nell’ultima giornata dell’edizione 2020 della Milano Music Week, andata in scena online nel rispetto delle norme anti-contagio in vigore, il Fabrique ha ospitato Dream Hit – The Social Concert, evento musicale in streaming targato DOOM Entertainment.

Lo show, che ha coinvolto in lineup nove artisti italiani, è stato trasmesso live sul canale YouTube di Intesa Sanpaolo (Main Partner) e ha avuto come scopo sostenere Scena Unita. Il fondo presentato qualche giorno fa raccoglie contributi a sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e vede il sostegno della onlus Cesvi insieme a brand importanti che hanno dato il loro contributo.

Ma sono soprattutto gli artisti a dare fattivamente un aiuto concerto al comparto live, donando in prima persona anche in occasione del concerto social.

I numeri di ‘Dream Hit’ e il Social Talent

Ma ecco qualche numero che racconta la manifestazione musicale (il video integrale lo trovate anche qua sotto, dal canale YouTube del gruppo Intesa):

il concerto ha portato 1 ora e 30 minuti di musica nelle case degli spettatori grazie a nove artisti coinvolti: Fedez , Elodie , Achille Lauro , MYSS KETA , Cara , Ernia , Beba , Carl Brave e Mahmood

, , , , , , , e Guglielmo Scilla è stato presentatore sul palco affiancato nel backstage da Gabriele Vagnato

sono stati oltre 150 i professionisti nella produzione nel corso di 2 mesi di lavoro per la preparazione

E la risposta ha premiato l’impegno:

485mila visualizzazioni totali nelle prime 24 ore

37.213 connessioni simultanee nel momento di picco

#DreamHit , hashtag ufficiale, al primo posto nelle tendenze su Twitter il giorno del live (22 novembre 2020)

, hashtag ufficiale, al primo posto nelle tendenze su Twitter il giorno del live (22 novembre 2020) il video su Youtube in prima posizione il giorno successo (23 novembre 2020)

Anche il contribuito in denaro è stato importante con 400mila euro raccolti tramite la campagna For Funding, grazie all’ulteriore donazione di 300mila euro da parte di Intesa Sanpaolo e di oltre 1.600 donatori.

Ora la musica continua a suonare con Dream Hit – The Social Talent, primo format social dedicato alla ricerca del talento e della hit perfetta. La prima audizione ha segnato oltre 24.000 visualizzazioni in 24 ore, ha visto sfidarsi i primi 4 brani selezionati. A giudicarli tre giurati d’eccezione: MYSS KETA, Carl Brave e il giudice ospite di puntata Boss Doms. Alla conduzione Guglielmo Scilla, che si laurea anchorman ufficiale di Dream Hit.

