I trend delle canzoni di Natale su Spotify: nel 2020 ascoltate di più e in anticipo

Nel 2020 in tutto il mondo abbiamo ascoltato più canzoni di Natale rispetto al 2019 e in anticipo: le classifiche di Spotify.

Quali canzoni di Natale sono maggiormente ascoltate su Spotify? Non siamo ancora a dicembre, ma il clima natalizio si fa già sentire. Nel corso di quest’anno, gli ascoltatori di Spotify in tutto il mondo hanno già ascoltato più di 6,5 miliardi di minuti di musica natalizia – con più di 37 miliardi di stream effettuati su Spotify dal lancio della piattaforma nel 2008.

In Italia, la canzone a tema natalizio più ascoltata nell’ultimo anno, con oltre 4 milioni di stream, è All I Want for Christmas is you di Mariah Carey, che risulta anche tra le più ascoltate a livello globale.

Spotify e canzoni natalizie: boom di ascolti per la playlist Christmas Hit a settembre e ottobre

Il periodo natalizio quest’anno è più atteso del solito. In quest’anno difficile, tutto suggerisce che gli ascoltatori probabilmente cerchino conforto anche nell’ascolto anticipato delle canzoni natalizie. A settembre e ottobre gli utenti hanno ascoltato la playlist natalizia più popolare, Christmas Hits , molte più volte rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti.

Un dato che ben si sposa con l’altra notizia certa: a Ottobre 2020 la Top Ten Christmas Songs ha registrato un aumento del 25% di ascolti rispetto a ottobre 2019. Rispetto agli anni scorsi, quando gli ascolti avvenivano prevalentemente nel weekend, inoltre, gli ascolti dei brani natalizi sono aumentati nei giorni feriali.

Natale: gli album e le canzoni più ascoltate

Il Re non ufficiale del Natale è l’album Christmas di Michael Bublé. Si tratta dell’album natalizio più ascoltato di sempre su Spotify, con oltre 1,8 miliardi di stream.

Le cinque canzoni natalizie più ascoltate di sempre su Spotify nel mondo sono invece – in ordine – All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey, Last Christmas degli Wham!, Santa Tell Me di Ariana Grande, It’s Beginning to Look a Lot like Christmas di Michael Bublé e Mistletoe di Justin Bieber.

Tra le playlist natalizie più amate su Spotify (in base al numero totale di follower) ci sono: Canzoni di Natale, Christmas Hits, Christmas Classics e Christmas Pop.

Le canzoni natalizie più ascoltate su Spotify in Italia

Ed ecco la classifica delle canzoni natalizie più ascoltate in streaming in Italia (basata sugli stream dal 1° dicembre 2019 al 15 novembre 2020). Primo posto per All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey, a cui seguono Last Christmas degli Wham! e Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! (with The B. Swanson Quartet) di B. Swanson Quartet e Frank Sinatra. Quarto posto per It’s Beginning to Look a Lot like Christmas di Michael Bublé e quinto per Santa Tell Me di Ariana Grande.

Le ultime cinque posizioni della Top Ten spettano a Happy Xmas (War Is Over) – Remastered 2010 di John Lennon e Yoko Ono, Santa Claus Is Coming to Town di Michael Bublé, Feliz Navidad di José Feliciano, Mistletoe di Justin Bieber e Holly Jolly Christmas di Michael Bublé.

La Holiday Collection di Spotify

Spotify ha reso disponibili anche i nuovi Spotify Singles: Holiday Collection, 12 canzoni natalizie (cover di grandi classici o originali) che includono artisti di diverse epoche e generi, tra cui Camilo, Julien Baker, Jazmine Sullivan, Black Pumas, Sasha Sloan, Ruston Kelly, VERITE, Dashboard Confessional, Ryan Hurd, Patrick Droney, Betty Who e Vistas.