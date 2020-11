La Numero Uno di Mogol e Battisti riparte con i nuovi cantautori indipendenti

Riapre la Numero Uno, storica etichetta discografica di Mogol e Battisti presentata in occasione della Milano Music Week 2020.

Avanguardia. Innovazione. Ricercatezza. Sono queste le tre parole da cui riparte la Numero Uno, storica etichetta discografica presentata ufficialmente durante la Milano Music Week 2020 in un confronto tra alcuni dei protagonisti degli esordi (Mara Maionchi, Mogol e Franz Di Cioccio) e quelli di questo re-start.

«Numero Uno si affianca col suo catalogo alle realtà indipendenti un po’ come madre e un po’ come sorella nelle intenzioni. – spiega Sara Potente, A&R Manager di Sony Music Italy e Direttrice Artistica della label – È un’etichetta sinonimo di creatività inarrestabile e flusso costante e le firme della nuova Numero Uno ne vogliono valorizzare forza e qualità. ColapesceDimartino, Iosonouncane e La Rappresentante di Lista sono pilastri fondamentali di questo decennio.»

«I primi tre artisti sono una dichiarazione d’intenti – aggiunge Massimo Bonelli, CEO di iCompany – è bello che rimangano indipendenti con il loro cantautorato evoluto e possano usufruire del supporto di una major. Questa è una cosa anche in linea con i tempi che stiamo vivendo ed è il plus della Numero Uno.»

Il roster di Numero Uno si aggiorna, oggi, con nuovi nomi e nuove pubblicazioni. Oltre agli artisti già citati, fanno parte dell’etichetta Fadi, Gianluca De Rubertis, Camilla Magli e Marco Castello mentre la prima uscita ufficiale, dopo Immortali di ColapesceDimartino di giungo 2020, è il singolo Novembre di Iosonouncane, da 18 novembre.

E sempre dal 18 novembre si può ascoltare Storie di un minuto. Il podcast della Numero Uno, quindici puntate (su Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox, Overcast, Pocket Casts, Podcast Addict, Stitcher) dedicate alla storia dell’etichetta, dei suoi artisti e dei loro dischi.

Non mancheranno poi ristampe di progetti storici, quali Questo folle sentimento / Avevo una bambola Rock dei Formula 3, primo 45 giri dell’etichetta; Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera e il singolo La canzone del sole / Anche per te di Lucio Battisti. E ancora, la raccolta Collezione Numero Uno con i singoli dei nomi di punta della label. Tutti sono in uscita venerdì 11 dicembre e già disponibili in pre-order.

Massimo Bonelli, @icompanymusic:

“Sono contento di portare la mia esperienza, vivendo a Roma ho un punto di vista diverso. Mi piace l’idea di portare delle idee in questo contenitore bellissimo che si sta creando”#MMW2020 #milanomusicweek #musiccitymilano #musicworkshere pic.twitter.com/MBBRyLuY0Z — Milano Music Week (@milanomusicweek) November 17, 2020

Foto da Ufficio Stampa GOIGEST per Numero Uno