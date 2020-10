‘Ballando con le stelle’, Costantino Della Gherardesca omaggia John Lennon

Costantino omaggia John Lennon nella sua esibizione a 'Ballando con le stelle', ma la giuria non gradisce le provocazioni del conduttore.

Crescono le discussioni tra la giuria di Ballando con le Stelle e Costantino della Gherardesca che, nella quarta puntata, ha ricordato l’ottantesimo anniversario dalla nascita di John Lennon ballando uno slow boogie sulle note di Ob-La-Di, Ob-La-Da dei Beatles.

Costantino Della Gherardesca continua, dunque, a sfruttare la sua presenza nello show di Milly Carlucci per veicolare un messaggio positivo, un ricordo o un’esibizione che possa lasciare al pubblico un segnale e qualcosa in più di una pura performance per rimanere in gara.

Nella presentazione del pezzo, Costantino non ha rinunciato infatti alla provocazione. Il conduttore ha dichiarato che, nella sua esibizione, avrebbe parlato della «ricrescita economica dopo il Covid».

«Se i soldi ricominceranno a girare saremo tutti più felici e anche Milly, poverina, potrà permettersi una giuria più cosmopolita e meno infame».

La giuria non ha gradito chiaramente l’attacco e le continua accuse del conduttore di nutrire «pregiudizi anti-progressisti e anti-pedagogici» nonché «orizzonti culturali limitati». Lo ha così penalizzato con voti bassissimi che lo hanno condannato allo spareggio. L’esito è affidato ai social e le votazioni dureranno per tutta la settimana.