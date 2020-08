Il teaser di ‘Dynamite’ dei BTS tra omaggi a Michael Jackson e poster dei Beatles

Finalmente i BTS hanno rilasciato il teaser del video di 'Dynamite'. Ecco tutto quello che siamo riusciti a notare in appena 28 secondi.

Il 18 agosto è stato finalmente rilasciato il teaser del video di Dynamite, il singolo dei BTS in uscita il 21 agosto. Il teaser dura appena 28 secondi ma fornisce importanti dettagli sull’intero concept del comeback del gruppo coreano. Ecco cosa possiamo scoprire (e dedurre) dai pochi secondi del video teaser.

Il concept è la disco music

Per una volta, gli ARMY ci avevano visto giusto: il concept di Dynamite, musicalmente parlando, è la disco music, come dimostra – potremmo dire abbastanza chiaramente – la scritta disco che appare sullo sfondo di una scena del videoclip, così come gli abiti – molto anni ’70 – scelti dai ragazzi e la coreografia.

LEGGI ANCHE: BTS: tutte le teaser foto per l’uscita di ‘Dynamite’

La scenografia riprende Boy With Luv

Se musicalmente e ideologicamente per i BTS si tratta di un tuffo nel passato, il continuum con i singoli precedenti è ben rappresentato dal set scelto (o almeno da ciò che si riesce a vedere nel teaser): la scenografia è infatti molto simile a quella di Boy With Luv, un po’ come se i BTS fossero tornati nello stesso luogo che aveva ospitato la coreografia del singolo uscito nell’aprile del 2019, ma davanti a un edificio differente.

La coreografia tra anni ’70 e l’omaggio a Michael Jackson

Nel video di Dynamite, dopo la parentesi più eterea e narrativa di Stay Gold, i BTS tornano (finalmente) a mostrare il loro talento nel ballo e nella danza. Da quello che si vede nel teaser – in pieno stile disco – la coreografia mostra passaggi tipici dell’atmosfera de La Febbre del Sabato Sera, con un chiaro omaggio al re del pop, Michael Jackson. In una scena si vedono chiaramente i sette ragazzi replicare alcune pose iconiche di Michael Jackson e il suo famoso ‘calcio’ con la gamba. Taj Jackson, nipote di Michael, ha ringraziato i ragazzi su Twitter «per il continuo supporto».

Thank you @BTS_twt 🔥🔥🔥🙏🏾

And thank you BTS fans for your continued support over the years. 😊#BTS_Dynamite https://t.co/GEHYDQS0FT — Taj Jackson (@tajjackson3) August 18, 2020

Li avete visti i Beatles nel teaser di Dynamite?

Non solo Michael Jackson, però. In una scena in cui JungKook appare in una sorta di cameretta, si vede chiaramente alle sue spalle un poster dei Beatles, nella loro iconica foto in cui attraversano Abbey Road. L’avevate notata (e riuscite a individuare le altre foto e cosa rappresentano)?

Dynamite, il testo: cosa siamo riusciti a carpire finora



So baby, let’s free this funk and set the night alight ‘Cause I’m gonna fall in love tonightSo baby, let’s free this funk and set the night alight Hey!

Jamming through the city with a little funky song

Light it up like dynamite, ooh