Dua Lipa e DaBaby: il video di ‘Levitating’ realizzato con TikTok

Realizzato per la prima volta con la partecipazione di TikTok, è online il nuovo video di Dua Lipa insieme a DaBaby per il singolo ‘Levitating’.

Star dei record (dalle cinque nomination ai Brits Awards ai tre brani nella Top Ten singoli per il maggior numero di settimane dal 1955), Dua Lipa stupisce ancora il suo pubblico. Da venerdì 2 ottobre è disponibile il videoclip ufficiale del nuovo singolo Levitating che è stato realizzato per la prima volta con la partecipazione di TikTok.

Prodotto da Koz & Stuart Price, il pezzo in piena atmosfera funk vede Dua Lipa al fianco dell’acclamato rapper DaBaby ed è l’ultimo estratto dall’album ‘Future Nostalgia’. Nel video che accompagna il pezzo, lo spirito futuristico art-deco incontra il dancefloor ispirandosi al celebre Studio 54 e alla discomusic degli anni d’oro.

La piattaforma amata dai giovanissimi, in particolare, ha coinvolto i suoi utenti invitandoli a pubblicare contenuti originali destinati alla clip di Levitating. TikTok ha raccolto oltre 150mila contributi da oltre 300milioni di views. E i fan si sono letteralmente sbizzarriti tra coreografie, balletti e mak-up che hanno portato diversi tiktokers a prendere parte al videoclip finale (vedasi alla voce ragazze sui pattini).

A firmare la regia è Warren Fu – conosciuto aver lavorato con i Daft Punk, Mark Ronson e The 1975 –. Seguita dal suo obiettivo, Dua Lipa si scatena facendosi trascinare in un ascensore dalle luci stroboscopiche in una festa che non vuole finire.

Foto da Ufficio Stampa Warner Music Italy