Ligabue: l’anteprima del singolo ‘La ragazza dei tuoi sogni’ a Campovolo

Luciano Ligabue annuncia un nuovo singolo: esce l’11 settembre ‘La ragazza dei tuoi sogni’, presentata in anteprima live all’Arena di Campovolo.

Non poteva essere altrimenti. Ligabue ha scelto la RCF Arena Reggio Emilia – la sua Campovolo – per presentare in anteprima dal vivo il nuovo singolo. Venerdì 11 settembre esce La ragazza dei tuoi sogni, primo inedito dalla pubblicazione dell’album Start (Warner Music) e proprio la location emiliana che ha ospitato i grandi raduni live del rocker farà risuonare le sue note.

La data fissata è il 10 settembre ed è possibile seguire l’esibizione su Rai 1 immediatamente dopo il tg delle 20. La performance senza pubblico è l’evento che inaugura anche simbolicamente i nuovi spazi della RCF Arena che affidano l’opening all’artista “di casa”. Con una capienza di oltre 100mila persone e una pendenza del 5% per ottimizzare visuale e acustica, l’area di Campovolo promette grandi emozioni.

Quella del 10 settembre è quasi una prova generale del grande live che Liga terrà il 19 giugno 2021 proprio nella venue completamente rinnovata. In programma originariamente per il 12 settembre 2020, il concerto per il trentennale della carriera è stato infatti rimandato causa emergenza Covid-19.

“Ringrazio di cuore Luciano Ligabue per la sua disponibilità, lui che è di fatto l’ambasciatore di Campovolo. – ha dichiarato il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini – Da oggi possiamo dire che l’Emilia-Romagna, dopo Motor Valley, Food Valley e Wellness Valley, può puntare a essere la vera Music Valley d’Europa.”

E Campovolo ospiterà poi il 26 giugno 2021, oltre all’evento 30 anni in un (nuovo) giorno di Ligabue, anche Una. Nessuna. Centomila. Il Concerto, il più grande evento musicale contro la violenza di genere. Sul palco insieme Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini.

Niente paura – come canta lo stesso Luciano – La festa nella nuova Music Valley italiana, insomma, è solo rimandata.

Foto di Ray Tarantino da Ufficio Stampa Parole & Dintorni