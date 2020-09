‘Heroes’: LaFeltrinelli sostiene l’evento con album italiani a prezzo scontato

LaFeltrinelli lancia un’iniziativa con cui sostiene la discografia italiana insieme al concerto in streaming ‘Heroes?: ecco gli album a prezzo scontato.

Tra gli appuntamenti della settimana veronese a sostegno del comparto musicale italiano c’è Heroes – Il futuro inizia adesso, primo grande concerto in live streaming in programma domenica 6 settembre all’Arena di Verona. Saranno ben 42 gli artisti italiani che si alterneranno sul palco per una maratona di cinque ore che avrà come spettatori privilegiati nell’anfiteatro gli operatori socio-sanitari.

Per dare un ulteriore contribuito alla discografia del nostro Paese, laFeltrinelli lancia un’iniziativa speciale. Dall’1 al 6 settembre, tutti gli album degli artisti coinvolti in Heroes sono in vendita sui siti lafeltrinelli.it e IBS.it a prezzo scontato dal 15% in su.

Da Salmo a Brunori Sas, da Marracash ai The Kolors, da Mahmmod a Rocco Hunt, Michele Bravi e Francesca Michielin. E ancora, Fedez, Gaia, Tommaso Paradiso, Elodie, Aiello, Anastasio, Coez, Nitro e Gazzelle: tanti i dischi in promozione quanti sono i big della musica italiana attesi a Verona.

Inoltre, sulle stesse piattaforme è possibile acquistare il biglietto (9.90 euro) per accedere alla diretta streaming dalle ore 19 del 6 settembre, via web su Futurissima.net, lafeltrinelli.it e IBS.it e tramite l’app mobile A-LIVE. Sarà possibile vivere un’esperienza a 360 gradi attraverso una speciale virtual room che mette a disposizione anche le T-Shirt ufficiali del concerto.

Per ogni album e per ogni maglia venduta, laFeltrinelli dona una quota (rispettivamente 1 e 5 euro) al Fondo COVID-19. Sosteniamo la musica di Music Innovation Hub rivolto alle categorie del settore musicale più colpite dalla pandemia.

Foto da Ufficio Stampa Rossana Moro