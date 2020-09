‘Chissà da dove arriva una canzone’: Ultimo firma il brano di Fiorella Mannoia

È scritto da Ultimo il nuovo singolo inedito di Fiorella Mannoia, ‘Chissà da dove arriva una canzone’, in uscita mercoledì 2 settembre.

Ultimo e Mannoia: la coppia che non ti aspetti. È infatti il giovane cantautore romano a firmare il nuovo brano inedito di Fiorella Mannoia, dal titolo Chissà da dove arriva una canzone. In digitale dal 2 settembre e in radio da venerdì 4, la canzone è stata scritta appositamente per l’interprete e rappresenta la prima collaborazione fra i due artisti.

Due personalità a confronto per altrettanti mondi sonori si ritrovano, così, sul terreno comune della stima reciproca. “La musica, le canzoni… sono capaci di abbattere ogni barriera, anche quella generazionale”, racconta la Mannoia.

Le canzoni non hanno tempo e rimangono nel tempo per chi le vorrà ascoltare. Grazie a Ultimo per questo regalo.

Chissà da dove arriva una canzone, testo e musica di Ultimo, promette di essere un pezzo diretto ed emozionale che si interroga sul senso dell’arte, delle canzoni e sulla vita stessa. Per presentare il singolo, Fiorella Mannoia ha scelto la speciale cornice dell’Arena di Verona, dove mercoledì 2 settembre è tra gli ospiti dei Seat Music Awards 2020.

I ‘Premi DALLA Musica’, quest’anno a sostegno del settore musicale in ginocchio a seguito dall’emergenza sanitaria, fanno parte della settimana di eventi live a scopo solidale ‘Da Verona accendiamo la musica’.

Fiorella Mannoia: il testo di ‘Chissà da dove arriva una canzone’

In aggiornamento

Foto da Ufficio Stampa Parole & Dintorni