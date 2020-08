Mika e Michele Bravi cantano ‘Bella d’Estate’: «Per amore di Mango»

View this post on Instagram

Il mio nuovo singolo italiano esce a mezzanotte ! Dall’amore per la bella musica nascono grandi ispirazioni! Ho registrato una cover della fantastica canzone Bella d’Estate che Mango ha scritto con Lucio Dalla negli anni ‘80. Con me in questa nuova versione c’è @michelebravi : ci siamo divertiti in un duetto che vi sorprenderà! Produzione di @thekatoo One of the two songs I’m releasing in a few hours is a cover of the fantastic Italian 80s classic Bella d’Estate, a duet with Michele Bravi, out at midnight all over the world #belladestate