Marta Daddato come ‘Betty Boop’: «Il mio alter ego», il testo della canzone

È uscito il singolo di Marta Daddato ‘Betty Boop’, ispirato alla pin-up cartoon. “Mi piace immedesimarmi nei personaggi”, dice la cantante. Ecco il testo.

Annunciato giorni prima sui social, Betty Boop è il nuovo singolo di Marta Daddato, pubblicato venerdì 21 agosto sulle principali piattaforme digitali per Cantieri Sonori/Polydor/Universal Music. Scritto dalla stessa giovanissima rapper romana, star di TikTok, il brano vede la collaborazione del producer Skywalker.

“Mi piace molto immedesimarmi in personaggi di cartoni animati o farne dei riferimenti – ha raccontato Marta – In questo brano parlo di Betty Boop come se fosse il mio alter ego, cercando di renderla attuale e più simile alla mia persona. La descrivo, infatti, con la tuta della kappa, la tuta da Lakers, sopra un bmw…”

Credo sia un personaggio che mi somigli molto perché sa essere sensuale senza per forza rispecchiare i canoni di bellezza del momento.

La Betty Boop di Marta Daddato diventa, quindi, “un personaggio fuori dal tempo e dalle regole, che segue solamente ciò che ritiene giusto per se stessa senza badare ad essere come gli altri vorrebbero , come quando dico ‘non sono chi vuoi tu’.”

Marta Daddato: il testo di ‘Betty Boop’

Betty Boop…

E te l’ho detto, guardo lontano

Se devi parlare fallo più chiaro

Giro da sola e mi tengo per mano

Tu odiami che io m’amo

Ti mando il cervello in pappa

Sto andando forte sopra questo jetski

Betty ma con la tuta della kappa

Che scrive nomi sopra la sua blacklist

Lo so che soffri

Con me non toffi

Non me ne frega di tutto ‘sto gossip

Meglio non parlo, finisce che abbozzi

Belli quei baggy mi sembri Fantozzi

Volo sulla West Coast come Slater

Voglio fare centro come in Space Jam

Occhi thunder tipo taser

Non mi accontento di un trailer

E sto meglio da sola

E sto meglio così

Non voglio stare bene

Io voglio stare easy

‘Sta gente tutta in crisi

‘Sto fumo sembra dixie

Oggi che faccio: m’annoio o faccio cataclismi?

Sono io Betty Boop

Ma sopra un Bmw

Arrivo a Malibu

Non sono chi vuoi tu [x2]

Sono una figlia di pu***a e vesto Lakers

Ancora che mi chiedo “ma chi siete?”

Amo gli animali e pure gli haters

Si vede che fingi tipo wrestler

Ti faccio la rabona di tacco con i tacchi

Lo so ti faccio gola con la gonna a scacchi

Mi vogliono come quel sushi con la salsa Teriyaki

Vesto elegante ma sotto metto le Nike

Corro sopra il tempo round

Giuro, sei un pagliaccio, manca la faccia da clown

Tu non starmi addosso lo fai solo per il canto

Non voglio seconde chance a me basta il primo round

Dai, hai toppato lascia perdere

Non spengo gli altri per riuscire a splendere

Non mi rincorrere, non mi puoi prendere

Resto sul piedistallo senza scendere

Sono io Betty Boop

Ma sopra un Bmw

Arrivo a Malibu

Non sono chi vuoi tu

Betty Boop…

Foto da Ufficio Stampa Universal Music Italia