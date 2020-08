Marta Daddato: esce un nuovo singolo mentre spunta un video di Anna Pepe

È in arrivo un nuovo singolo di Marta Daddato, che ha pubblicato la notizia del pre-save sui social. Intanto, l’inimicizia con Anna Pepe ha nuovi sviluppi.

Niente titolo, per ora, ma solo un post sui social ad annunciarne l’uscita. Marta Daddato sta per pubblicare un nuovo singolo, di cui ha lanciato ufficialmente il pre-save con una foto via Instagram. La star di TikTok torna, così, dopo il successo del precedente brano uscito lo scorso 22 maggio in radio e digitale.

Scritta dalla Daddato con Federico Granaldi e Pietro La Terza, Bordello ha confermato la stagione fortunata della tiktoker romana fra rap e pop. “Ognuno dovrebbe imparare ad accettare se stesso e fare ciò che gli pare e piace”, diceva Marta presentando la traccia. Ora, la giovane artista punta a bissare i risultati raggiunti mentre spunta un video di Anna Pepe forse riferito proprio a lei.

A poche ora dal post dedicato al nuovo singolo, la Daddato ha condiviso nelle sue IG stories un video di Anna che le era stato segnalato. “Mi hanno mandato nei DM una storia”, scrive prima di rilanciare la clip commentando: “Grazie per la dedica. Ti ringrazio anche a nome di tutte le ragazze che vengono insultate e stanno male per parole di questo tipo.”

Ma cosa dice Anna nella sua storia? La giovane tiktoker si mostra impegnata a ballare e cantare Biberon, brano realizzato con la Dark Polo Gang, e a squarciagola pronuncia il verso finale. “Fammi un gelato al sapore di soldi, ti lancio in faccio la panna” a cui la Pepe aggiunge un insulto. Da parte sua, ed evidentemente anche di chi ha inviato il video alla Daddato, Marta ha interpretato l’offesa come rivolta a sé, a riaprire così una diatriba iniziata diversi mesi fa.

LEGGI ANCHE: Madonna: la celebrità con 35 euro in tasca, il post (anti)social

Nessun nome, però, viene fatto da Anna, quindi il dubbio che in realtà il riferimento non fosse per la (ex) rivale resta. A maggior ragione leggendo le stories che la Pepe ha prontamente pubblicato qualche ora dopo. “Tutti sbagliano”, si legge in un primo post corredato da un emoticon con la stretta di mano.

Ho già parlato e chiarito con la persona direttamente interessata, al pubblico non devo nulla (IG @annapep3)

E conclude: “È normale fare ca***te, sono una adolescente, penso che voi miei coetanei che mi seguite facciate tante ca***te quante le mie, solo che non avete il mio seguito. Peace.” E una cascata di cuoricini rosa. È pace fatta tra Marta e Anna?

Foto da Ufficio Stampa Universal Music Italia