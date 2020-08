Emma Marrone è ‘Latina’: il nuovo singolo dal 28 agosto

Estate di lavoro per Emma Marrone: impegnata con le registrazioni di X Factor 2020, la salentina ha registrato anche un nuovo singolo. ‘Latina’ esce il 28 agosto.

Che per Emma Marrone fossero settimane di lavoro era prevedibile. Neo-giudice della prossima edizione di X Factor, la salentina ha infatti registrato le prime puntate del talent insieme ai colleghi Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton. Ma oltre alla televisione, la cantante ha trovato il tempo anche di entrare in studio e mettere a punto un nuovo singolo, Latina, in uscita il 28 agosto.

Qualche scatto qua e là si era visto sui social e aveva fatto ben sperare i fan sulla possibile pubblicazione di nuove tracce. Ed Emma non ha deluso il suo pubblico. “La canzone si chiama / Latina / – ha scritto su Instagram – Me l’hanno regalata questi tre ragazzacci del mio cuore il giorno del mio compleanno. Preparatevi…Vi voglio latini ma non ve lo dico!!!”

Mi piacciono le sfide,mi piace provare a scoprire fin dove posso spingermi.. Latina è proprio questo.. una canzone forte e diretta… che profuma di libertà. Mi sento proiettata in una nuova dimensione e sono pronta per questo nuovo cambiamento…

A firmare la canzone sono Calcutta, Dario Faini e Davide Petrella, tripletta multiplatino che alimenta notevolmente la curiosità. Idee chiare, dunque, e sguardo sicuro, Emma si prepara così ad affrontare la prossima stagione e, in attesa di ascoltare Latina, ha raccontato le prime impressioni sul suo ruolo a XF20.

“Sono molto esigente con me stessa – ha dichiarato la Marrone – il giudice più cattivo sono proprio stata io con me stessa. La celebrità è la conseguenza del talento, perché la celebrità fine a se stessa dura poco.

A X Factor cerco il talento, non ho mai avuto pregiudizi nei confronti dei generi musicali, quindi che un artista sia rock, punk, trap o pop a me non interessa, l’importante è che abbia qualcosa da dire e che lo sappia fare sul palco con rispetto verso il pubblico.”

Foto Kikapress