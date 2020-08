Dua Lipa annuncia a sorpresa ‘Club Future Nostalgia – The Remix Album’

Arriverà il 21 agosto 'Club Future Nostalgia - The Remix Album' di Dua Lipa, che ha anticipato la presenza di Madonna e Missy Elliott.

Con un post su Instagram Dua Lipa ha annunciato l’uscita della versione remix dell’album Future Nostalgia – dal titolo Club Future Nostalgia – The Remix Album – con la partecipazione di Madonna, Missy Elliott e Gwen Stefani.

“Club Future Nostalgia The Remix Album con The Blessed Madonna arriva il 21 agosto – scrive Dua Lipa su Instagram in caps lock – Levitating il 14 agosto – Featuring Missy Elliott & Madonna – Physical Ft. Gwen Stefani Remixed by Mark Ronson”.

LEGGI ANCHE: Dua Lipa da record su Spotify, ‘Break My Heart’ certificato oro

“Tutte le tracce di Future Nostalgia alcune remixate dai vostri preferiti e molte molte altre sorprese!!! Ci vediamo presto”.

Un annuncio a sorpresa che, del resto, Dua Lipa aveva in un certo senso anticipato nei giorni scorsi, festeggiando – sempre a mezzo social – i successi e i dati di vendita incredibili di Future Nostalgia.

LEGGI ANCHE: Dua Lipa anticipa ‘Future Nostalgia’: «Sentimenti nostalgici e suoni moderni»

L’album, stando a quanto anticipato dalla popstar, sarà dunque prodotto da The Blessed Madonna – dj, produttrice e musicista statunitense – in passato nota con il nome d’arte di The Black Madonna. Ma dato che Dua Lipa ha annunciato molte sorprese (e la presenza di Mark Ronson) non è detto che altri nomi non spuntino in futuro.