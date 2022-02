Emma, esce il 45 giri da collezione di ‘Ogni Volta è Così’

Esce il 18 febbraio il 45 giri da collezione di 'Ogni Volta è Così' di Emma. Su Amazon in esclusiva la versione autografata.

Venerdì 18 febbraio è finalmente disponibile l’imperdibile 45 giri da collezione di Ogni Volta è Così (Polydor/Universal Music Italy), brano che Emma ha presentato in gara al 72° Festival di Sanremo. È disponibile anche una versione autografata del 45 giri, in edizione limitata e in esclusiva per Amazon.

LEGGI ANCHE: Emma: «A Sanremo con un brano di denuncia d’amore. Con Britney omaggio il pop»

È inoltre online il video di Ogni Volta è Così girato dai Bendo (Lorenzo Silvestri & Andrea Santaterra) per Maestro Production. Un video estetico in cui lo spettatore si ritrova improvvisamente in un universo intriso di atmosfere cupe e futuristiche, che rimandano al mondo Sci-fi. Emma, nel video, veste i panni di un’androide. Un’aliena la cui natura, l’aspetto e il carattere sono il frutto di un mondo in cui l’omologazione è talmente radicata da farne perdere la consapevolezza, e a cui decide di ribellarsi, prendendo coscienza delle proprie volontà e facendo arrivare forte la propria voce.

Ogni volta è così non è solo una canzone d’amore, racconta di una condizione che molte donne vivono e in cui possono ritrovarsi. Ogni volta è così porta la firma di Emma insieme a Davide Petrella, composta da Dario Faini e Davide Petrella e prodotta da Dorado Inc.