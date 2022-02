Taylor Swift: è lei l’Ambassador del Record Store Day 2022

È Taylor Swift l’Ambassador del Record Store Day 2022. Quest’anno si festeggia il 15° anniversario dell’evento che celebra i negozi di dischi. Il Record Store Day infatti è nato nel 2007 da proprietari e dipendenti di negozi di musica come una celebrazione della cultura che circonda i quasi 1400 negozi di dischi indipendenti negli Stati Uniti e migliaia di negozi simili in tutto il mondo.

Per il 2022 l’Ambassador del grande evento musicale è Taylor Swift. Ecco le sue parole a tal proposito:

Sono molto orgogliosa di essere l’Ambassador globale di quest’anno per il Record Store Day. I luoghi in cui andiamo a esplorare e scoprire musica nuova e vecchia sono sempre stati sacri per me. I negozi di dischi sono così importanti perché aiutano a perpetuare e promuovono l’amore per la musica come passione. Creano ambientazioni per eventi dal vivo. Assumono persone che adorano la musica in modo completo e puro. Quelle persone e quei negozi hanno avuto anni difficili e dobbiamo supportare queste piccole imprese ora più che mai per assicurarci che possano rimanere in vita e rimanere individuali. È stata una vera gioia per me vedere crescere le vendite di vinili negli ultimi anni e noi, gli artisti, dobbiamo ringraziare i fan per questa piacevole sorpresa. Buon Record Store Day a tutti.